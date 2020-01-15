Üzüm bağında tavuk çiftliği kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üzüm bağında tavuk çiftliği kurdu - Son Dakika

Üzüm bağında tavuk çiftliği kurdu

6 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi, vatandaşların doğal olması nedeniyle tercih ettiği "gezen tavuk yumurtası" taleplerini karşılamak için çiftlik kurdu.

Üzüm bağında tavuk çiftliği kurdu, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi, vatandaşların doğal olması nedeniyle tercih ettiği "gezen tavuk yumurtası" taleplerini karşılamak için çiftlik kurdu.

İlçede yaşayan çiftçi Ahmet Tosun, üzüm bağları arasında doğal beslenen tavuklarına ve yumurtalarına gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Kendi bağında "gezen tavuk" çiftliği kuran Tosun, 125 metrekarelik alanda kapalı tavuk kümesi yaptırdı, kümese 250 adet Fintule, 200 adet Lokmair türü tavuk aldı.

Tavukları nöbetleşe olarak bağ arasına bırakan Tosun, bu sayede tavukların doğal beslenmesine de imkan sağlıyor. Günde ortalama 350-370 adet yumurta aldığını ifade eden Tosun, siparişlere yetişmekten güçlük çektiğini belirtti.

Tosun, "Günlük yumurta siparişlerini yetiştiremiyorum. Yumurtalar doğal olarak üretmekteyiz. Öğrenenler almak için geliyorlar. Ayrıca tavuklar bağın içerisinde gezdikleri için dışkıları da üzüm bağına gübre olarak değerlendirmekteyim" dedi.

Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu fotoğraf Giresun'da çekildi! Görenler anlam veremedi, gerçeği şoför ortaya çıkardı
Samsun'da bir genç, "Evlatlık olduğumu öğrendim" diyerek başına silah dayadı Belediye ekipleri bir evden 20 ton çöp çıkardı Minik kız seyir halindeki otomobilden yola savruldu

Son Dakika Haberleri
15:13 Göç etmeyen leyleklerin kaplıca keyfi - Son Dakika
15:12 Karbonmonoksit gazından zehirlenen iki çobandan biri öldü - SİVAS - Son Dakika
15:12 Şefkatli kalbin altından dram çıktı - Son Dakika
15:12 Gastronomi şehri Hatay'da yöresel yemek yarışması düzenlendi - Son Dakika
15:12 Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanlığına yeniden Hilmi Sürek seçildi - Son Dakika
13:51 25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor - Son Dakika
13:38 Gülistan'ın kaybolmadan önce yurt arkadaşıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 15:18:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üzüm bağında tavuk çiftliği kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]