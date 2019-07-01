Son Dakika Haberleri: Üzüm bağını süren çiftçinin traktörüne top mermisi takıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Üzüm bağını süren çiftçinin traktörüne top mermisi takıldı

48 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir çiftçi traktörüyle üzüm bağını sürdüğü sırada top mermisi buldu.

Üzüm bağını süren çiftçinin traktörüne top mermisi takıldı, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir çiftçi traktörüyle üzüm bağını sürdüğü sırada top mermisi buldu. Çiftçinin traktörüne takılan top mermisi jandarma tarafından imha edilecek.

Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait üzüm bağını süren M.İ., traktörüne metal bir parçanın takıldığını fark etti. Metal parçayı bulunduğu yerden çıkaran M.İ., parçanın top mermisi olduğunu görünce durumu jandarma ekiplerine geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler daha sonra eski top mermisi olduğu değerlendirilen parçayı özenle aldı. Eski top mermisinin jandarma ekipleri tarafından patlatılarak imha edileceği öğrenildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:19 Kaynak: İHA
kavaklıdere, jandarma, alaşehir, manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Namaza gidiyorum" diyerek evden çıkıp kayıplara karışan yaşlı adam bulundu İcra yoluyla annesinden alınan küçük çocuğun gözyaşları yürek dağladı Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:07:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzüm bağını süren çiftçinin traktörüne top mermisi takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]