Manisa'da tarım alanlarında şiddetli yağmur ve dolunun verdiği zararın tespiti için çalışma yapıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde şiddetli yağmur ve dolunun üzüm bağlarına verdiği zarar yerinde incelendi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ve ekipleri, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ve Manisa İl TARSİM Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu zarar gören üzüm bağlarında zarar tespit çalışmalarına başladı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen, ilçenin Sığırtmaçlı, Çavuşlar, Çimentepe,Tırazlar ve Çanakçı mahallelerindeki bağlarda zararın daha yoğun olduğunu belirterek, "Bağlarda doludan zarar var. Fırtına nedeniyle örtüler parçalanmış ve direkler yatmış. Zarar belirleme çalışmaları devam etmekte. Üreticilerimiz TARSİM'e müracaat ederek zarar tespitlerini hemen yaptırmalı." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise zarar belirleme çalışmaların devam edeceğini belirtti.