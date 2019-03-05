Son Dakika Haberleri: Üzüm Bağları Türk Bayraklarıyla Donandı

Üzüm Bağları Türk Bayraklarıyla Donandı

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıgöl İlçe Kadın Kolları üyeleri, Millet İttifakının Sarıgöl Belediye Başkan adayı Emrah Eroğlu için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, üzüm bağlarında çalışan kadınları da ziyaret ederek üzüm bağlarını Türk bayraklarıyla donattı.

Üzüm Bağları Türk Bayraklarıyla Donandı, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıgöl İlçe Kadın Kolları üyeleri, Millet İttifakının Sarıgöl Belediye Başkan adayı Emrah Eroğlu için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, üzüm bağlarında çalışan kadınları da ziyaret ederek üzüm bağlarını Türk bayraklarıyla donattı.

Saha çalışmalarını aralıksız devam ettiklerini dile getiren Sarıgöl CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Melike Ünlü Yağcı, "Adayımızı tanıtmak ve kazanması için 7/24 çalışıyoruz. Gündüzleri kadınların çoğunluğu üzüm bağlarında bağ bağlamaya gittiği için bizlerde işçi kadınlarımızı çalıştıkları bağlarda ziyaret ederek bayrak dağıtıyoruz. Adayımız Emrah Eroğlu için destek istiyoruz. O kadar çok bayrak talebi var inanılır gibi değil." dedi.

Bağlarda çalışan kadınlar da bayrakları üzüm bağlarındaki direklere dikerek bayrakların gölgesinde çalışmalarına devam ediyor. İşçi kadınlar akşam çalışma bitiminde ise bayrakları evlerine götürüyor. Üzüm bağlarına asılan bayraklar ise bahara hazırlanan üzüm bağlarında doyumsuz bir güzellik ortaya çıkarıyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:04 Kaynak: İHA

Sarıgöl, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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