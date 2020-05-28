Üzüm bağları yeniden canlanıyor - Son Dakika

Üzüm bağları yeniden canlanıyor

- Üzüm bağları yeniden canlanıyor Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesinde şarapçılığı geliştirmek amacıyla dikimi yapılan asma bahçelerin ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, şarap üretim fabrikası çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

- Üzüm bağları yeniden canlanıyor

MUĞLA - Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesinde şarapçılığı geliştirmek amacıyla dikimi yapılan asma bahçelerin ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, şarap üretim fabrikası çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından üzüm yetiştiriciliğini desteklemek ve yerel şarap markasının oluşturulması için Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesinde kurulan asma bahçesini Muğla Büyükşehir Beleriye Başkanı Osman Gürün ziyaret etti. Başkan Gürün ayrıca bölgede amatör şarap üretiminin profesyonel olarak yapılmasını sağlayacak Şarap Üretim Fabrikasının proje çalışmalarını inceledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Antik Dönemden bu yana üzüm ve şarap üretiminin yapıldığı Yeşilüzümlü mahallesinde üzüm yetiştiriciliğini daha ileriye götürmek, bölgede kooperatifçiliği geliştirmek ve böylelikle katma değeri yüksek olan şarap üretiminin arttırılması için asma bahçesi kurdu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün asma bağını ziyaret ederek üretim süreci ile ilgili bilgi aldı.

Bölgeye şarap üretim fabrikası yapılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 dekarlık alan üzerinde 2 bin 560 üzüm fidanının yer aldığı asma bağı projesi Fethiye İlçesi Yeşilüzümlü Mahallesinde hayata geçti. Bölgenin toprak yapısı yapılan incelemelerin ardından belirlenerek Amerikan asma anacı dikimi yapıldı. Dikimi yapılan asma bahçesinde üzüm fidanlarının 1 yıllık gelişmelerinin ardından, bölgenin 13 farklı yerel üzümünün yanı sıra sofralık ve şaraplık olmak üzere belirlenecek olan çeşitlerde aşılamalar yapılarak üretime geçilecek. Ayrıca bölgede Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve Kooperatif ile birlikte şarap üretiminin yapılabilmesi için 1 Milyon şişe kapasiteli fabrikası kurulacak.

"Yerel şarap markamızı oluşturarak üreticimizin kazancını katlayacağız"

Fethiye üzüm bağı ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kurulacak olan kooperatif ile yerel bir şarap markası oluşturarak üretilen üzümün katma değerini yükseltmek ve çiftçinin daha çok kazanmasını sağlamak istediklerini söyledi. Başkan Gürün, Koronavirüs salgını nedeniyle üretimin değerinin bir kez daha anlaşıldığını vurgularken, "Koronavirüs bize gösterdi ki ülkemiz için üretmek çok büyük önem taşıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Yeşilüzümlü Mahallemizde kurmuş olduğumuz üzüm bağı ile burada üretim yapan çiftçilerimize destek olacağız. Kurulacak olan kooperatif ile bu bölgede yetişen ürünler toplanacak ve yerel bir şarap markasına dönüşecek. Böylelikle üreticilerimiz daha çok kazanacak. Ayrıca üzümlerin işlenmesi için bölgede Fethiye Belediyemiz ile birlikte şarap fabrikasının kurulması için gerekli projelerimiz de hazır. En kısa sürede bu fabrikanın yapımını tamamlayıp üreticilerimizin hizmetine sunacağız. 1 milyon şişeye kadar üretim yapabilecek olan fabrikanın tüm ekipmanı, üretim tankları ve bilimsel desteği büyükşehir belediyemiz tarafından karşılanacak. Böylelikle Yeşilüzümlü Mahallesinde yapılan amatör şarapçılık faaliyetlerini profesyonel hale getirip hem üreticimize hem de şehrimize kazandıracağız" dedi.

Üzüm bağları yeniden canlanıyor

Osman Gürün, Yeşilüzümlü, Fethiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üzüm bağları yeniden canlanıyor - Son Dakika

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