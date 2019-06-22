Son Dakika Haberleri: Üzüm bağlarından akan sel suları şelaleyi anımsattı
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Üzüm bağlarından akan sel suları şelaleyi anımsattı

1 saat önce

Üzüm bağlarından akan sel suları şelaleyi anımsattı Bekilli ilçesinde yoğun yağmur ve dolu yağışı etkili oldu Yağış ekili tarım arazileri ile üzüm bağlarına zarar verdiDENİZLİ - Denizli'nin Bekilli ilçesinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı ekili tarım arazilerini göle çevirirken...

Üzüm bağlarından akan sel suları şelaleyi anımsattı
Bekilli ilçesinde yoğun yağmur ve dolu yağışı etkili oldu
Yağış ekili tarım arazileri ile üzüm bağlarına zarar verdi
DENİZLİ - Denizli'nin Bekilli ilçesinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı ekili tarım arazilerini göle çevirirken özellikle üzün bağlarının olduğu ve dere yatağına yakın bölgelerde sel suları adeta şelale şeklinde aktı.
İlçede aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı bir çok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Yağıştan en çok zarar gören yerler ise ekili tarım arazileri ile üzüm bağları olurken, yağış trafikte de zaman zaman aksamalara neden oldu. Özellikle araçlar yol dolu sularda ilerlemekte zorluk çekerken yayalar ise yağıştan sığınacak yerler aradı. Dere yataklarının azgında aktığı yağış sonrası, dereye yakın olan bir üzüm bağından sel sularının şelale şeklinde akması ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı.
Ölen yada yaralanın olmadığı olayda ekili tarım arazilerinden dolayı ciddi miktarda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Üzüm bağlarından akan sel suları şelaleyi anımsattı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
Bekilli, Dolu Yağışı, Genel
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