Üzüm bağlarını dolu vurdu
1 saat önce
MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde dün etkili olan dolu nedeniyle üzüm bağlarının zarar gördüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:22 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Sarıgöl
ilçesinde dün etkili olan dolu nedeniyle üzüm bağlarının zarar gördüğü belirtildi.
Sarıgöl'de, dün akşam saatlerinde yağan doluda; Ahmetağa, Çanakçı
ve Bağlıca mahallelerindeki bağlar zarar gördü. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bugün bağları gezip, üreticilerle bir araya geldi. Dolunun, üzüm bağlarında tahminen 2 bin dekarlık alanda zarara yol açtığını belirten Ülgen, "Dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ile birlikte şiddetli yağmur ve dolu bağlara zarar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar belirleme çalışmalarına başladı. Zarar gören çiftlerimize 'geçmiş olsun' diyorum" diye konuştu.
- Manisa
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