Üzüm bağlarının ana zararlısı 'Salkım Güvesi' - Son Dakika

Üzüm bağlarının ana zararlısı 'Salkım Güvesi'

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, geçimini bağcılıkla uğraşan çiftçinin en büyük düşmanı salkım güvesi (Lobesia Botrana) olduğunu söyleyerek, "Larvalar üzüm tanelerinin içinde beslendiği için en büyük zararı 2 ve 3'üncü nesil larvalar verir" dedi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, geçimini bağcılıkla uğraşan çiftçinin en büyük düşmanı salkım güvesi (Lobesia Botrana) olduğunu söyleyerek, "Larvalar üzüm tanelerinin içinde beslendiği için en büyük zararı 2 ve 3'üncü nesil larvalar verir" dedi.

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İl Müdürü Yoldaş, salkım güvesinin kışı asma kabukları altında ya da diğer korunmuş yerlerde pupa olarak geçirdiğini söyledi. İlkbaharda uygun orantılı nem ve sıcaklıkla kelebekler görüldüğünü anlatan Yoldaş, "Erginler geceleri sıcaklığın 10 C derece üzerinde olduğu dönemlerde aktif olurlar. Dişiler yumurtalarını çiçek ve çiçek saplarına bırakır. Yumurtalardan çıkan larvalar bitkide zarar yapar. İklimsel koşullara göre değişmekle birlikte yılda 3-4 döl verir. Döl larvaları tomurcuklar da ve çiçeklerde, döl larvaları koruklar da, döl larvaları olgun üzüm tanelerinde beslenir. Larvalar üzüm tanelerinin içinde beslendiği için en büyük zararı 2 ve 3'üncü nesil larvalar verir. Dane içinde beslenerek danenin ve salkımın ekonomik değerini azaltırken hem de danelerde açtığı yaralardan botrytis cinerea (kurşuni küf) gibi diğer önemli hastalıkların bitkiye bulaşmasına da sebep olabilirler. İlk jenerasyonun neden olduğu ekonomik zarar genel olarak orta düzeydedir, çünkü bağ çeşitlerinin çoğu çiçek kaybını belirli bir dereceye kadar telafi edebilir. Çok daha önemli olan, meyve zararıdır." diye belirtti.


Yoldaş, salkım güvesinin şaraplık olarak üretilen üzümün kalitesini düşürdüğünü, sofralık üzümlerin pazarlanamaz hale gelmesine neden olduğunu belirterek, "Slkım güvesi için, ocak ayından itibaren etkili sıcaklıklar toplamının 120 gün dereceye ulaşmasının yanında, akşam üzeri sıcaklıklarının da 15 C veya üzerinde olması halinde kurulan tuzaklar da takip edilerek ilaçlamalara başlanabilir. Tuzak kurma imkanı yoksa ilaç-lamalar fenolojiye göre yapılabilir. Bunun için 1'inci nesile karşı çiçek tomurcuğu döneminde, 2'inci nesile karşı saçma tanesi iriliğinde veya tanelerin nohuttan büyük olduğu devrede, 3'üncü nesil için meyve tatlanma başlangıcında veya olgun meyve döneminde uygulanabilir. Bu kapsam doğrultusunda Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teknik personeli tarafından tuzaklar asılarak takibi yapılmaktadır" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üzüm bağlarının ana zararlısı 'Salkım Güvesi' - Son Dakika
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