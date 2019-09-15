Son Dakika Haberleri: Üzüm festivali öncesi köyün duvarlarına salkımlar resmedildi
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Üzüm festivali öncesi köyün duvarlarına salkımlar resmedildi

26 dakika önce

22 Eylül'de düzenlenecek Kavacık Üzüm Festivali öncesi köyün duvarları, rengarenk oldu.

Üzüm festivali öncesi köyün duvarlarına salkımlar resmedildi, System.String[]
22 Eylül'de düzenlenecek Kavacık Üzüm Festivali öncesi köyün duvarları, rengarenk oldu. Aralarında Kavacıklıların da olduğu sanatçılar, duvarlara, üzüm salkımlarını resmetti.
Karabağlar Belediyesi'nce yöreye özgü üzümün dünyaya tanıtılması ve kırsal kalkınmaya destek olunması amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali, bu yıl 21- 22 Eylül'de yapılacak. Üzüm yarışmaları, konserler, sergiler gibi birçok etkinliğin olacağı festival öncesi köyün duvarları, tuvale döndü. Kavacıklı ressamlar Şebnem Çamdalı ve Meryem Düzgünkaya'nın öncülüğünde, Karabağlar Kent Konseyi üyelerinden Çiğdem Özkap, Dilan Akar, Alize Akar, Gülsevil Doğan Çoşkun, Hediye Ümit, Hasibe Sezgin, Ayhan Altunkaymak, Aygül Günaydın, gönüllü olarak duvarlara Kavacık'a özgü üzüm salkımları ile insan ve hayvan motifleri çizdi. Festival öncesi açık hava sergisine dönen köyü, binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.


Karabağlar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:49 Kaynak: DHA
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