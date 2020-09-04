Üzüm hasadının başladığı İnegöl'de üretici memnun - Son Dakika

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl'ün bağcılıkta ilerleme gösterdiğini ve üzüm hasadı yapan üreticinin pazar sorunu yaşamadığını ifade etti.

Üzüm hasadının başladığı kırsal Akbaşlar Mahallesi'ndeki çiftçileri ziyaret eden Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerinde üzüm yetiştiriciliğinin son yıllarda arttığını dile getirdi.

Akbaşlar Mahallesi'nin son yıllarda özellikle üzümle ön plana çıktığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Bugün muhtarımızın üzüm bahçesindeyiz. Hasadı başlamış ve farklı üzüm çeşitleri ile birlikte uzun sürecek bir hasat zamanı var. Ben bu hasadın çiftçilerimize bol bereket, bol kazanç getirmesini temenni ediyorum. Tahtaköprü ve Suluköy'de de bağcılık var. Yani İnegöl'ümüzün bağcılıkta da ilerleme gösteriyor. Diğer köyleri de hesapladığımız zaman bin dekar civarında üzüm yetiştiriliyor. Üzümde pazar sorunu birkaç senedir yok, pazar durumu çok iyi. Sıkıntımız yok çok şükür. İnegöl'ümüz gerçekten her türlü ürünün yetiştiği, sadece narenciye ve muzun haricinde her türlü ürünün yetiştiği coğrafyada yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Akbaşlar Mahallesi muhtarı Eyüp Arslan ise, mahalle olarak üzümde ilerleme kat ettiklerini belirterek, "Bize bu konularda çok destekçi oldular. Üzüm hasadına başladık. Allah'a çok şükür hasat iyi. Satışta da sıkıntımız olmuyor. Şu anda kilosunu 7 liradan perakende kendimiz tüketebiliyoruz. Toptan olarak da 5 liradan veriyoruz." dedi