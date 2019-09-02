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Üzüm işçilerinin midibüsü devrildi: 23 yaralı (2) - yeniden

8 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, üzüm işçilerinin taşındığı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

Üzüm işçilerinin midibüsü devrildi: 23 yaralı (2) - yeniden, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, üzüm işçilerinin taşındığı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında, Kula'nın Öküz Tepesi mevkisinde meydana geldi. Çarıkbalallı Mahallesi'nden aldığı üzüm işçilerini Alaşehir'e götürmek üzere yola çıkan Yüksel Ilgın (40) yönetimindeki 45 Y7687 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Yüksel Ilgın ile midibüsteki Kader, Meryem, Mehliye ve Emine Ilgın, Fatma, Rüstem ve Hatice Aydın, Mehmet, Hediye ve Cemile Yıldırım, Yasar, Feride ve Kemal Karataş, Alime ve Mehmet Akar, Bilgen, Mustafa Ali, Şükriye ve Muhammet Akduman, Caner Uzun, Celil Özcan ile Makbule Solak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 23 yaralıyı Kula ve Salihli'deki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Toplam 26 kişinin bulunduğu belirtilen midibüsteki işçilerden Mehmet Ağar, "Rampa aşağı iniyorduk. Şoför vites düşürmeye çalıştı; ama herhalde düşüremedi. Öküz Tepesi'nden  şarampole uçtuk. Birçoğumuz pencereden çıktık" dedi.
Jandarmanın, kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.


Ilgın, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:49 Kaynak: DHA
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