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Üzüm işlemede kadının gücü

43 dakika önce

Tekirdağ'da "Üzüm Ürünleri İşlemede Kadın Elinin Gücü" Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle yürütülüyor.

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Tekirdağ'da "Üzüm Ürünleri İşlemede Kadın Elinin Gücü" Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle yürütülüyor. Bağ bozumuna katılan Vali Yıldırım, kadınlarla birlikte üzüm toplayıp pekmez karıştırdı.

Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsünde devam eden "Üzüm Ürünleri İşlemede Kadın Elinin Gücü" programına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cengiz Özer ve otuz kadın çiftçi katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile "Üzüm Ürünleri İşlemede Kadın Elinin Gücü" Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle yürütülüyor.

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor programının uygulanmasına hak kazanan Bağcılık ve Araştırma Enstitüsünde bağ bozumu gerçekleştirildi. Vali Aziz Yıldırım tesis içerisinde incelemelerde bulunmasıyla kazanlarda kaynayan üzüm pekmezlerini karıştırdı.

Gerçekleşen bağ bozumunda Vali Yıldırım, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cengiz Özer ve 30 kadınla birlikte bağda bulunan üzümleri de toplayarak, sepetlere doldurdu. Program devamında İl Müftüsü İsmail İpek, hasat duası okudu.

Yeni geliştirilen üzüm çeşitlerinin de yer aldığı Süleymanpaşa Beyazı, Emirali, Reşe Drejik Mardin, Salt Hatay, Kokulu Pembe Artvin, Özer Beyazı, Meyane Siirt, Cengizbey, Kokulu Siyah Rize, Ergit Siirt, Kebeli, Gönülçelen, Gürnil, Erenköy Beyaz, Koçuaz Üzümü Sinop türündeki üzümler sergilendi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program son buldu.

(Halil Dağ/İHA)

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
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