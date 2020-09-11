Üzüm kokusu yeniden Buca sokaklarında - Son Dakika

Bir dönem Türkiye'nin en güzel üzümlerinin yetiştiği Buca'da bağcılık kültürünü canlandırmak için 13 dönümlük bağda üretim yapan Buca Belediyesi, bağ bozumunu gerçekleştirdi. Hasat edilen üzümler, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından geleneksel motifleri yaşatan at arabasıyla vatandaşlara dağıtıldı. Buca'nın malını gerçek sahiplerine dağıttıklarını söyleyen Başkan Kılıç, yeni bağlar kurulacağını ifade ederek, "Buca'ya üzüm kenti havasını yeniden kazandıracağız" dedi.

Tarımsal üretimde Türkiye'ye örnek projelere imza atan Buca Belediyesi, sebze hasadının ardından bağ bozumu heyecanını Buca sokaklarına taşıdı. Buca Belediyesi'nin Kaynaklar'daki 13 dönümlük bağında yıl boyu yürütülen çalışmaların ardından yetişen üzümlerin bağ bozumu gerçekleştirildi. Hasat edilen ilk üzümler Bucalılara dağıtıldı.

Bağbozumunun ilk üzümleri, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından geleneksel motifler taşıyan at arabalarıyla dağıtıldı. Buca bağlarından toplanan üzümleri yöresel kıyafetler giyen Bucalı kızlarla birlikte sokak sokak gezerek hemşerilerine dağıtan Başkan Kılıç, kent sokaklarında nostalji rüzgarı estirdi. Başkan Kılıç, esnaftan taksi şoförüne, evlerden kıraathanelere kadar kentin dört bir köşesine Buca üzümünü ulaştırmanın gururunu yaşarken, vatandaşlar kendi topraklarından çıkan üzümleri tatmanın mutluluğunu yaşadı.

"Buca'nın malını gerçek sahiplerine dağıtıyoruz"

Buca'nın bağcılık kültürünü yeniden canlandırmak için 13 dönüm bağa ek olarak 12 dönüm üzerinde yeni bir bağ daha kuracaklarını ifade eden Başkan Kılıç, "Geçen yıl Buca'da ürettiğimiz üzümleri, Buca'nın gerçek sahiplerine dağıtacağımızı söylemiştik. Bu yıl üzüm hasadının tamamını geleneksel yöntemlerle hemşerilerimize dağıtıyoruz. Gelecek yıl Buca'ya özgü razakı üzümü ve benekli sultani üzümlerini, belediyemize ait tarlalarımıza ekerek, Buca'nın o üzüm kent havasını yeniden kazandıracağımız bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda tepkiler de güzel. İyi bir hasat elde ettik. Mahsul çıktıkça Bucalı vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR