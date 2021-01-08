Üzüm koleksiyonu, "özel sıvı azot tankı"nda saklanıyor - Son Dakika

Üzüm koleksiyonu, "özel sıvı azot tankı"nda saklanıyor

08.01.2021 18:29
Üzüm koleksiyonu,

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescillenen 1453 üzüm çeşidi, gelecek nesillere aktarılmak için sıfırın altında 196 derecede "özel sıvı azot tankı"nda saklanıyor.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescillenen 1453 üzüm çeşidi, gelecek nesillere aktarılmak için sıfırın altında 196 derecede "özel sıvı azot tankı"nda saklanıyor.

Yeni üzüm türlerinin de geliştirildiği Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BAEM) bünyesinde yapılan araştırmalar neticesinde, bugüne kadar aralarında "Sultan-7", "Spil Karası", "Beyra" ve "Efem" gibi günümüzün yaygın türlerinin de bulunduğu 1453 çeşit üzüm türü kayıt altına alındı.

Enstitüde kurulan laboratuvarda ozon ışığı ile sterilize edilen üzüm türlerinin numunelerini, embriyo dondurma tekniğiyle sıfırın altında 196 derece sıcaklıktaki sıvı azot tankı içerisinde muhafaza ediyor.

Manisa BAEM Müdürü Akay Ünal, AA muhabirine, sıvı azot tanklarında numune saklama yöntemini Türkiye'de ilk kez Manisa'da uyguladıklarını söyledi.

Azot tankına koydukları numuneleri zaman zaman çeşitli testlere tabi tuttuklarını dile getiren Ünal, "Genetik zenginlik anlamında çok zengin bir ülkeyiz. Şu anda genetik materyallerimiz arazi koşullarında saklanıyor ve milli koleksiyon parselimizde 1453 üzüm çeşidi mevcut. Bunlar küçük bitkiler halinde arazi gen bankalarında saklıyoruz."dedi.

Ünal, tanklara koydukları bitkinin genetik yapısında bozulma olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün burada yaptığımız kriyoprezervasyon tekniğinde ise bu genetik materyallerimizin saklanmasında alternatif yöntem olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yöntemde bitkilerimizden çok ufak dokular halinde örnekler alıp, eksi 196 derece sıvı azot içerisinde saklayıp daha sonra canlı testlerini bakıyoruz. Çalışma kapsamında bizim kurumumuz tarafından tescil edilen Sultan 7 üzüm çeşidini kurutmalık olarak örnek seçtik."

Sofralıkta ise uluslararası referans olabilmesi açısından "Crimson Seedless" üzüm çeşidinde çalıştıklarını kaydeden Ünal, "Bu üzüm çeşitlerimizin yanında iki farklı anaçta çalışmamız kapsamında değerlendirilmekte. Genetik materyalimiz 1453 çeşit arazi gen bankalarında saklanıyor. Şu anda kurumumuz aynı zamanda bir arazi gen bankası. Bu çalışma tamamlandıktan sonra elde ettiğimiz başarıyla beraber arazi gen bankasında aynı zamanda doku halinde saklayabilir düzeye geçmiş olacağız." ifadesini kullandı.

araştırma, Genetik, Manisa, 1453, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üzüm koleksiyonu, 'özel sıvı azot tankı'nda saklanıyor - Son Dakika


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