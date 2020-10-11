Son dakika haber | Üzüm suyu artık ayaklarla değil makinelerle elde ediliyor - Son Dakika

Son dakika haber | Üzüm suyu artık ayaklarla değil makinelerle elde ediliyor

11.10.2020 09:28

Son dakika haberine göre - Üzüm suyu artık ayaklarla değil makinelerle elde ediliyor Yayla bandırması, pekmez, pestil ve daha pek çok çeşit yöresel tatların imal edildiği Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki üreticiler, daha önce geleneksel yöntem olan ayakla çiğnemeyle elde ettikleri üzüm suyunu, belediyenin desteği...

- Üzüm suyu artık ayaklarla değil makinelerle elde ediliyor

Yayla bandırması, pekmez, pestil ve daha pek çok çeşit yöresel tatların imal edildiği Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki üreticiler, daha önce geleneksel yöntem olan ayakla çiğnemeyle elde ettikleri üzüm suyunu, belediyenin desteği ile kendilerine verilen makinelerle artık bir kaç saat içerisinde üretebiliyorlar

MERSİN - Yayla bandırması, pekmez, pestil ve daha pek çok çeşit yöresel tatların imal edildiği Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki üreticiler, daha önce geleneksel yöntem olan ayakla çiğnemeyle elde ettikleri üzüm suyunu, belediyenin desteği ile kendilerine verilen makinelerle artık bir kaç saat içerisinde üretebiliyorlar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda yaşayan vatandaşların geleneksel faaliyetlerini kolaylaştırıcı ve tarımsal teknolojik ürünlerden faydalanabilmeleri için başlattığı tarıma destek projeleri aralıksız sürerken, verilen hizmetler sayesinde geleneksel üretimlerin gelecek nesillere aktarılması da sağlanıyor. Bu doğrultuda, 'üzüm sıkma desteği projesi' kapsamında Çamlıyayla ilçesindeki üreticilere iki adet üzüm suyu sıkma makinesi verildi. İlçede bulunan Çamlıyayla Sebil Sulama Kooperatifi ile Çamlıyayla Körmenlik Sulama Kooperatifi vasıtasıyla üreticilere ulaştırılan üzüm sıkma makineleri, yöre kadınlarının yüzünü güldürdü.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin çalışmalarıyla gerçekleştirilen proje kapsamında çiftçilerin kullanımına sunulan üzüm suyu sıkma makineleri, geleneksel yöntemlerle oldukça zor olan bir günlük üzüm suyu çıkarma işlemini, yaklaşık bir saat gibi kısa zamanda yapıyor. Yayla bandırması, pekmez, pestil ve daha pek çok çeşitli yöresel ürünlerin imal edildiği Çamlıyayla'daki üreticiler açısından büyük kolaylık sağlayan üzüm sıkma makineleri, üreticilerin zamandan tasarruf etmelerini, daha verimli ürün almalarını ve maliyetlerinin azalmasını sağlıyor.

Makinayla bir ton üzüm 1 saatte sıkılıyor

Makine ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Hakan Aykut, "Çamlıyayla'nın Sebil Mahallesinde yok olmak üzere olan bir kültürü yeniden canlandırmak adına üzüm suyu sıkma makinesi verdik. Bölgedeki üretici vatandaşlarımız daha önce 800 kilo ile 1 ton arasındaki üzümü 5-6 günde sıkmakta iken bu makine ile bir saatte işlerini hallediyorlar. Bu da mevcutta var olan işçi sorununu en aza indiriyor. Aileler kendi çaplarında fazla işgücüne ihtiyaç duymadan şu anda bu makine ile 5-6 günlük işi bir güne sığdırabilmekteler" dedi.

"15 dakikada bir kazanı dolduracak üzüm suyu sıkılabiliyor"

Çamlıyayla Sebil Sulama Kooperatifi görevlisi ve aynı zamanda üretici olan Ahmet Yasin, "Eskiden çizme giyerek ayaklarımızla üzüm suyu çıkartıyorduk. Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bu makine sayesinde 15 dakikada bir kazanı dolduracak kadar üzümü sıkabiliyoruz. Gelen istek üzerine her mahalleye giderek üzümleri sıkıyoruz. Böylelikle tüm vatandaşlarımızın bu makinayı kullanmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

"Üzüm sıktıktan sonra bir gün kalkamıyordum"

Sıkılan üzüm suyu ile yayla bandırması yapan Sebil Mahallesi'nden Güler Yasin ise böyle bir makinenin kendilerine tahsis edilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Öncesinde üzüm sıkma işi çok zahmetliydi. Ayaklarımızla tepeliyorduk ve yarım günümüzü alıyordu, çok yoruluyorduk. Üzüm suyu sıkılmasından bir gün sonra da pekmez, bandırma ve çeşitli yiyeceklerimizin yapımına başlıyorduk. Bunların tamamı oldukça zahmetli olduğundan dolayı, iş bittiğinde belimiz ağrıyor ve bir gün boyunca kalkamıyorduk. Üzüm sıkma makinesi gelince oldukça rahatladık. Geleneksel yöntemlerle yarım günde yapılan iş, 20 dakika gibi kısa zamanda yapılıyor. Makinenin çıkardığı posadan da sirke yapıp, kalanı da hayvanlarımıza yem olarak veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bandırma yapımını da anlatan Güler Yasin, "Şerbeti önceden hazırlıyoruz, sonra nişastamızı eziyoruz. Süzüyoruz, süzdükten sonra kaynayan şerbetin içine döküp pişmeye başlıyor. Piştikten sonra cevizlerimizi iplere diziyoruz, bandırma yapıyoruz" dedi.

Son dakika haber | Üzüm suyu artık ayaklarla değil makinelerle elde ediliyor
Son dakika haber | Üzüm suyu artık ayaklarla değil makinelerle elde ediliyor
Son dakika haber | Üzüm suyu artık ayaklarla değil makinelerle elde ediliyor
Son dakika haber | Üzüm suyu artık ayaklarla değil makinelerle elde ediliyor
Son dakika haber | Üzüm suyu artık ayaklarla değil makinelerle elde ediliyor
Son dakika haber | Üzüm suyu artık ayaklarla değil makinelerle elde ediliyor
Son dakika haber | Üzüm suyu artık ayaklarla değil makinelerle elde ediliyor

Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Makine, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Üzüm suyu artık ayaklarla değil makinelerle elde ediliyor - Son Dakika

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