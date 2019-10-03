Son Dakika Haberleri: Üzüm toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Üzüm toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

32 dakika önce

Denizli'de bir kişi, bahçesindeki asmadan üzümleri toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Üzüm toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti, System.String[]

Denizli'de bir kişi, bahçesindeki asmadan üzümleri toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Çameli ilçesi Karabayır Mahallesi'nde Ali Sönmez (65), bahçesinde bulunan asmadan üzüm toplamak için meşe ağacına çıktı. Ancak burada dengesini kaybeden şahıs metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Sönmez yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sönmez'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. - DENİZLİ

Ali Sönmez, Denizli, Çameli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Durumu ağır Balkondan hurda verirken elektrik kablosuna çarpmasıyla akıma kapılan genç kadın hayatını kaybetti Annesinin doğurduktan sonra çöpe attığı bebek köpekler parçalamak üzereyken kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 13:49:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzüm toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]