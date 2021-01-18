Beyşehirli fotoğraf sanatçısı Feray Bilir, yeni yılın ilk sanal sergisinde bağ bozumundan pekmez yapımına kadar uzanan öyküyü fotoğraflarla anlattı.
Bilir'in "Üzüm" isimli fotoğraf sergisi sanal ortamda açıldı. Bilir'in bağ bozumundan pekmez yapımına uzanan öyküyü fotoğraflarla anlattığı sanal serginin açılışına Sille Sanat Sarayı üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
Sergide, Bilir'in eylül ve ekim aylarında Beyşehir'in Huğlu Mahallesinde yaptığı mesaiyle objektiflere yansıttığı çalışmanın 32 fotoğraf karesi yer aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Üzüm'ün yolculuğu sanal sergide gözler önüne serildi - Son Dakika