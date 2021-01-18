"Üzüm"ün yolculuğu sanal sergide gözler önüne serildi - Son Dakika

Sergide, Bilir'in eylül ve ekim aylarında Beyşehir'in Huğlu Mahallesinde yaptığı mesaiyle objektiflere yansıttığı çalışmanın 32 fotoğraf karesi yer aldı.

Beyşehirli fotoğraf sanatçısı Feray Bilir, yeni yılın ilk sanal sergisinde bağ bozumundan pekmez yapımına kadar uzanan öyküyü fotoğraflarla anlattı.

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