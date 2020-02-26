Üzüm üreticileri budama mesaisine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üzüm üreticileri budama mesaisine başladı - Son Dakika

Üzüm üreticileri budama mesaisine başladı

6 saat önce

Bölgede "üzüm cenneti" olarak anılan Hatay'ın Hassa ilçesinde, yeni sezon öncesi budama çalışmaları başladı.

Üzüm üreticileri budama mesaisine başladı, System.String[]

Bölgede "üzüm cenneti" olarak anılan Hatay'ın Hassa ilçesinde, yeni sezon öncesi budama çalışmaları başladı.

Üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı ilçede, üreticiler, havaların güneşli gitmesiyle budama çalışmaları için üzüm bağlarına akın etti.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin bağlarda tıraşlama işlemlerini güneşli günlerde yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki vatandaşların en büyük geçim kaynaklarının tarımsal faaliyetler, bunlardan en önemlisinin de bağcılık olduğunu belirten Şahiner, şöyle konuştu:

"Şu an üzüm bağlarının bakım ve imar zamanı. Tüm çiftçilerimizin budama ve bakım işleriyle meşgul. Bu işlem hasada kadar devam ediyor. İçinden çıktığın gün hastalanır, zarara girer. Onun için durmadan bakımını yapıp korumak lazım. Gübrelenmesiydi, ilacıydı, sulanmasıydı gibi işlemler devam edecek. Üreticinin arazide çalışabilmesi için iklim el verdiği sürece bakım işlemleri hasat zamanına kadar devam eder. Şu ana kadar iklim güzel. Yağışlar güzel. Temennimiz üreticilerimiz iyi bir mahsul alırlar."

Üreticilerden Mahmut Adil de bağ budamanın zor ve meşakkatli bir iş olduğunu aktardı.

Bağlardaki tıraşlama işlemlerinin üzüm köküne çok faydalı olduğunu ifade eden Adil, "Şu an bağlarımızı buduyoruz. Budama aynı saç tıraşı gibi. Kesmezsen dağınık olur. Budak sayesinde hastalıklı, ince kolları kesip atıyoruz. Daha çok verim almak için budak yapıyoruz." dedi.

Adil, tıraşlama yapılan çalıları traktörlerle evlere götürüp yaktıklarını kaydetti.

Üretici Ahmet Abeş, üzüm yetiştiriciliğinin yorucu bir iş olduğunu, hasadın iyi geçmesi halinde tüm yorgunluklarının gittiğini anlattı.

Hatay, Hassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Çiftçiler elektrik faturalarını mevsimlik ödesin' önerisi
Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı

Son Dakika Haberleri
16:20 Yeşilçam filmlerine ne kadar hakimsiniz?
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:51:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üzüm üreticileri budama mesaisine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]