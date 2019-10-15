Üzüm üreticileri devlet desteği ve entegre tesis istiyor
32 dakika önce
Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Çalışkaner, "Üretici kazanamadığı için üretimden vazgeçiyor.
Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Çalışkaner, "Üretici kazanamadığı için üretimden vazgeçiyor. Devletin tedbir alması ve üreticiyi koruması gerekiyor" dedi. Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ise bölgenin üzümü işleyebileceği entegre bir tesise ihtiyacı olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:47
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