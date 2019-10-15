Son Dakika Haberleri: Üzüm üreticileri devlet desteği ve entegre tesis istiyor
Son Dakika Ekonomi Üzüm üreticileri devlet desteği ve entegre tesis istiyor

Üzüm üreticileri devlet desteği ve entegre tesis istiyor

32 dakika önce

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Çalışkaner, "Üretici kazanamadığı için üretimden vazgeçiyor.

Üzüm üreticileri devlet desteği ve entegre tesis istiyor, System.String[]

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Çalışkaner, "Üretici kazanamadığı için üretimden vazgeçiyor. Devletin tedbir alması ve üreticiyi koruması gerekiyor" dedi. Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ise bölgenin üzümü işleyebileceği entegre bir tesise ihtiyacı olduğunu söyledi.

Nevşehir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:47 
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