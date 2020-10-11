Üzüm üreticilerine makine desteği - Son Dakika

Üzüm üreticilerine makine desteği

11.10.2020 16:05
Üzüm üreticilerine makine desteği, System.String[]

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 'Üzüm Sıkma Desteği Projesi' kapsamında, Çamlıyayla ilçesindeki üreticilere 2 adet üzüm suyu sıkma makinesi verildi.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 'Üzüm Sıkma Desteği Projesi' kapsamında, Çamlıyayla ilçesindeki üreticilere 2 adet üzüm suyu sıkma makinesi verildi.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'nin çalışmalarıyla gerçekleştirilen proje kapsamında çiftçilerin kullanımına sunulan üzüm suyu sıkma makineleri, geleneksel yöntemlerle oldukça zor olan bir günlük üzüm suyu çıkarma işlemini, yaklaşık bir saat gibi kısa zamanda yapıyor.Yayla bandırması, pekmez, pestil ve daha pek çok çeşitli yöresel ürünlerin imal edildiği Çamlıyayla'daki üreticiler açısından büyük kolaylık sağlayan üzüm sıkma makineleri, üreticilerin zamandan tasarruf etmelerini, daha verimli ürün almalarını ve maliyetlerinin azalmasını sağlıyor.1 TON ÜZÜMÜ 1 SAATTE SIKIYORMakine ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Hakan Aykut, 'Vahap Seçer Başkanımız tarımsal desteklere önem veriyor. Çamlıyayla'nın Sebil Mahallesi'nde yok olmak üzere olan bir kültürü yeniden canlandırmak adına üzüm suyu sıkma makinesi verdik. Bölgedeki üretici vatandaşlarımız daha önce 800 kilo ile 1 ton arasındaki üzümü 5-6 günde sıkmakta iken bu makine ile 1 saatte işlerini hallediyorlar. Bu da mevcutta var olan işçi sorununu en aza indiriyor. Aileler kendi çaplarında fazla işgücüne ihtiyaç duymadan şu anda bu makine ile 5-6 günlük işi bir günü sığdırabilmekteler' diye konuştu.Çamlıyayla Sebil Sulama Kooperatifi görevlisi ve aynı zamanda üretici olan Ahmet Yasin, 'Eskiden çizme giyerek ayaklarımızla üzüm suyu çıkartıyorduk. Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bu makine sayesinde 15 dakikada bir kazanı dolduracak kadar üzümü sıkabiliyoruz. Gelen istek üzerine her mahalleye giderek üzümleri sıkıyoruz. Böylelikle tüm vatandaşlarımızın bu makinayı kullanmalarını sağlıyoruz' dedi.Sıkılan üzüm suyu ile yayla bandırması yapan Güler Yasin ise böyle bir makinenin kendilerine tahsis edilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek,?Öncesinde üzüm sıkma işi çok zahmetliydi. Ayaklarımızla tepeliyorduk ve yarım günümüzü alıyordu, çok yoruluyorduk. Üzüm suyu sıkılmasından bir gün sonra da pekmez, bandırma ve çeşitli yiyeceklerimizin yapımına başlıyorduk. Bunların tamamı oldukça zahmetli olduğundan dolayı, iş bittiğinde belimiz ağrıyor ve bir gün boyunca kalkamıyorduk. Başkanımız Vahap Seçer sayesinde üzüm sıkma makinesi gelince oldukça rahatladık. Geleneksel yöntemlerle yarım günde yapılan iş, 20 dakika gibi kısa zamanda yapılıyor. Makinenin çıkardığı posadan da sirke yapıp, kalanı da hayvanlarımıza yem olarak veriyoruz. Çok teşekkürler? dedi.

Bandırma yapımını da anlatan Güler Yasin, 'Şerbeti önceden hazırlıyoruz, sonra nişastamızı eziyoruz. Süzüyoruz, süzdükten sonra kaynayan şerbetin içine döküp pişmeye başlıyor. Piştikten sonra cevizlerimizi iplere diziyoruz, bandırma yapıyoruz' diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Veteriner, Makine, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üzüm üreticilerine makine desteği - Son Dakika

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