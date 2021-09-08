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Üzüm üreticisinden TMO'ya fiyat güncelleme çağrısı, Tariş'e tepki - Son Dakika

Üzüm üreticisinden TMO'ya fiyat güncelleme çağrısı, Tariş'e tepki

08.09.2021 19:46
Üzüm üreticisinden TMO'ya fiyat güncelleme çağrısı, Tariş'e tepki, System.String[]

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 9 numara kuru üzüm için 13 TL olarak belirlenen fiyat üzüm üreticisinde üzüntüye neden olurken, Manisalı çiftçiler fiyatın güncellenmesi çağrısında bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 9 numara kuru üzüm için 13 TL olarak belirlenen fiyat üzüm üreticisinde üzüntüye neden olurken, Manisalı çiftçiler fiyatın güncellenmesi çağrısında bulundu. Öte yandan Tariş'e de tepki gösteren çiftçiler, üzümün işlenmesi konusunda Tariş'in kendisini geliştiremediğini ve işlevsiz kaldığını belirtti.

TMO tarafından 2021 yılı 9 numara üzümün fiyatı 13 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl 9 numara üzüm için 12,5 TL fiyat belirlenmesi sonrası bu yıl açıklanan fiyat üreticilerde üzüntüye neden oldu. Açıklanan fiyatın ardından Manisa Şehzadeler Ziraat Odası'nda toplantı yapan ilçe oda başkanları, toplantının ardından basın açıklamasında bulundu. Toplantıda konuşan Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Toprak Mahsulleri Ofisinin 9 numara kuru üzüm fiyatı 13 TL açıklamasından sonra bölgemizde 12,5 TL'den işlem gören 9 numara üzüm 12 TL'ye düşmüştür. Geçen yıl 12 TL olan kuru üzümün hangi kıstasa dayanarak yüzde 4 arttırılıp 13 TL'ye layık görülmesine bir anlam veremedik. Yapılan açıklamayı küçük düşürücü ve üreticimizle alay edici görüyoruz. Üreticimiz maliyet fiyatına üzüm satmaya mahkum edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanımız resmi olarak rekolteyi açıklamadığı gibi taban fiyat açıklamasını da Toprak Mahsulleri Ofisine bırakmıştır. Bu fiyat yanlışından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgilenmesiyle dönüleceğini umuyoruz. Ziraat odaları olarak bu işin takipçisi olacağız. Bölge milletvekillerimizle istişare ederek fiyatı 16,5 TL olarak talep ettik. Ancak bunun 13 TL olması gibi bir beklentimiz hiç yoktu. 15,5-16 TL olarak açıklanacağını umuyorduk ama 13 TL açıklanınca bizler de, çiftçilerimiz de şok olduk. Bu fiyatın bir an önce revize edilerek daha iyi seviyelere çekilmesini talep ediyoruz" dedi.

"TARİŞ DE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYUP ÇİFTÇİSİNE SAHİP ÇIKSIN"

Tariş'e de tepki gösteren çiftçiler, üzümün işlenmesi konusunda Tariş'in kendisini geliştiremediğini ve işlevsiz kaldığını belirtti. Tariş'ten çiftçilere sahip çıkması çağrısında bulunan Şenol, "Tariş bizim gibi bir çiftçi kuruluşudur. Tariş'in işlevliliği 80'li, 90'lı yıllarda mükemmeldi. Alımlar yapılıyordu. Ama şu anda Tariş'in çok sayıda ortağı azaldı. Azaldığından dolayı fazla da alım yapamıyorlar. Daha önceden zarar ettiğinde hükümetler tarafından finanse ediliyordu. Ancak şu an o destekler de verilmeyince Tariş devre dışı kaldı. Ama Tariş'imiz de bizim bir kardeş kuruluşumuzdur. Tariş'in de elini taşın altına koyup çalışma içerisine girmesi ve çiftçisine sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan basın toplantısı sırasında kendisine gelen bilgiyi de paylaşan Şenol, "12,5 lira olan 12 lira düştü demiştik ancak şu an gelen bilgiye göre İzmir Ticaret Borsasında fiyat 11,5 liraya kadar gerilemiştir" ifadelerini kullandı.

"TARİŞ'İN BİR AN ÖNCE KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMESİNİ İSTİYORUM"

Tariş'in kendisine ait entegre üzüm işletmeleri bulunduğunu ancak bu görevi yerine getiremediğini söyleyen Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, "Tariş diye bir kooperatifimiz var. Tariş'imizin bir de entegre üzüm işletmeleri bulunuyor. Ama ne yazık ki üreticinin kooperatifi olan Tariş, entegre görevini yerine getirememektedir. Bunu eleştiri anlamında söylemiyorum. Şu an sadece sirke ve pekmez yapıyor. Bugün Torku'ya bakıyorsunuz dev bir ortak kuruluş firması oldu. Bizim Tariş'imizin ondan daha eski bir geçmişi var. Neden Tariş onlardan öne gitmiyor da halen geri gidiyor. Daha önceki yıllarda Tariş'imiz 60-70 bin tonlara kadar üzüm işlerdi. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum, şu anda büyük işletmelerimiz alımlarda 70-80 bin tona kadar düşerken, Alaşehir'deki Tariş işletmemiz 15-20 bin tonlara geriledi. Biraz da biz buralarda hataları aramamız gerekiyor. Burada TMO'yu çok savunma durumunda değilim. Ancak TMO 2017 yılında ziraat odalarının sayesinde, o günkü bakanın yardımıyla Manisa'ya getirdik. Cumhuriyet tarihinde ilk defa geldi. Sadece TMO üzüm işlemiyor biliyoruz. Bunu devasa büyük kuruluşlarımız, kurumlarımız işleyecek. Onun için Tariş'in bir an önce kendine çeki düzen vermesini istiyorum" dedi.

ÜZÜM ÜRETİCİLERİNDEN FİYAT GÜNCELLENSİN ÇAĞRISI

Fiyatı güncellenmesi çağrısında bulunan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Düzgün bir fiyat açıklansın. 13 liranın üzerine 2, 2.5 lira olur, ne kadar konulacaksa konulsun. İsterse prim verilsin ama bizleri de mağdur etmeyin" ifadelerini kullandı.

Tariş'in faaliyete geçmesini istediklerini söyleyen Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "Tariş artık bir faaliyete geçmesi lazım. Böyle dünya markası bir firmanın aldığı üzüm, burada en ufak işletmenin dahi değil, bir tüccarın aldığı kadar üzüm alıyor. Bu da bizi üzüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu tür kurumlara kayyum mu atayacak, destek mi olacak bir şeyler yapılmasını istiyoruz. Biz Manisa'da işletmelerin artmasını istiyoruz" diye konuştu.

(Aykut Yeniçağ/İHA)

Üzüm üreticisinden TMO'ya fiyat güncelleme çağrısı, Tariş'e tepki
Üzüm üreticisinden TMO'ya fiyat güncelleme çağrısı, Tariş'e tepki
Üzüm üreticisinden TMO'ya fiyat güncelleme çağrısı, Tariş'e tepki
Üzüm üreticisinden TMO'ya fiyat güncelleme çağrısı, Tariş'e tepki

Ziraat Odası, Türk Lirası, Manisa, Tariş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üzüm üreticisinden TMO'ya fiyat güncelleme çağrısı, Tariş'e tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzüm üreticisinden TMO'ya fiyat güncelleme çağrısı, Tariş'e tepki - Son Dakika
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