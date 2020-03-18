Üzüm üreticisini don vurdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Üzüm üreticisini don vurdu - Son Dakika Ekonomi

Üzüm üreticisini don vurdu

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 75 bin dekar alanda yaşanan don nedeniyle üzüm bağlarının %25 ile %30'u zarar gördü.

Üzüm üreticisini don vurdu, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 75 bin dekar alanda yaşanan don nedeniyle üzüm bağlarının %25 ile %30'u zarar gördü.


Turgutlu Ovası Gediz Nehri kenarındaki üzüm bağlarında zarar meydana geldi. Don yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunan ve zarar tespiti çalışmalarına başlayan Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı ve aynı zamanda Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, TARSİM'i olan çiftçilerin geç kalmadan bir hafta içinde sigortalarını yaptırdığı firmalara zarar tespiti için başvurmalarını istedi. Şenol, "İlçemizde yaşanacak olan zirai don tehlikesiyle ilgili uyarılarımızı yapmıştık. Pazartesi gününü hafif bir şekilde geçirdik. Maalesef Salı günü ise yaşanan don ve kırağıdan dolayı daha yeni açmakta olan bağlarımızda lokalde olsa zarar mevcuttur. Bağlarımızın gözlerinde dondan dolayı yüzde 25-30 oranında zarar var. Bunun kesin tespitini 10 gün sonra yapabiliriz. Turgutlu Ovamızda Gediz Nehri kenarındaki bağlarda zarar mevcut. İç kesimlerde şuan için sıkıntı görülmemekte. Çampınar, İzzettin, Sarıbey, Musulcalı ovalarımızın aşağılarında bulunan Gediz havzasında zarar görülmektedir. Lokal olarak zarar vardır. TARSİM yaptıran çiftçilerimiz, bir hafta içerisinde sigorta yaptırdıkları firmalara giderek bağlarının zarar tespitinin yapılmasını istemeliler" dedi. - MANİSA

Gediz Nehri, Turgutlu, Manisa, Gediz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:23 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı         
12:29
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum         
12:28
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor         
12:25
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 00:35:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üzüm üreticisini don vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]