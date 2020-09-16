Üzüm üreticisinin bir yıllık emeği son anda kurtarıldı - Son Dakika

Üzüm üreticisinin bir yıllık emeği son anda kurtarıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzümünü satan bir üretici dolandırılacağını anlayınca Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'ndan yardım istedi.

Üzüm üreticisinin bir yıllık emeği son anda kurtarıldı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzümünü satan bir üretici dolandırılacağını anlayınca Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'ndan yardım istedi. Daha önce de benzer bir vakada üreticiyi dolandırılmaktan kurtaran Başkan Öküzcüoğlu zabıta ekiplerini olay yerine gönderdi. Zabıtayı karşılarında gören dolandırıcılar 15 ton üzümü bırakarak kayıplara karıştı. kamyona yüklenen üzümler ise başka bir alıcıya satılarak üreticinin mağduriyeti giderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşayan üretici Zeliha Baştürk peşin satış olarak anlaştığı üzüm parasını alamayınca bağından kesilen 15 ton üzümün yüklendiği kamyonun kantardan inmesine izin vermedi. Üzüm üreticisi kadın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'ndan yardım istedi. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, zabıta ekiplerini olay yerine gönderdi. Üç kişi olan üzüm alıcıları zabıta ekiplerini görünce olay yerinden araçlarına binerek, kaçtı. Üzüm yüklü kamyonu kantardan çıkarmayan Zeliha Baştürk, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun yardımıyla bir yıllık emeğinin karşılığı olan 15 ton çekirdeksiz sultaniye sofralık üzümü başka bir üzüm alıcısına peşin olarak sattı.

Üzüm üreticisi Zeliha Baştürk, "Üzüm alıcıları ile peşin satış olarak anlaştık. Kantara girdikten sonra, kantarda paramı vereceklerdi. Kamyon kantardan yola çıkmak için hazırlanırken, ben paramı istedim. Ancak paranın 20 bin TL'sini şimdi, kalan 25 bin TL'yi daha sonra vereceklerini söylediler. Bende kabul etmedim, çünkü kantarda paramı vereceklerdi, öyle anlaşmıştık. Paramı almadan kamyonu, kantardan çıkarmam dedim, hemen belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na telefon ederek, yardım istedim. Ahmet Öküzcüoğlu, hemen zabıtaları göndereceğini, kamyonu bırakmamamı istedi. Zabıtalar geldi. Üzüm alan kişiler, karşılarında zabıtaları görünce, buradan kaçtılar. Başkanımızın yardımlarıyla, üzümleri başka bir alıcıya sattım. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

Geçtiğimiz ay da bir üretici 23 ton üzümünü yine Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun devreye girmesiyle kurtarmıştı. - MANİSA

Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Zabıta, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzüm üreticisinin bir yıllık emeği son anda kurtarıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa ediyor Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi İspanya'daki bir kasabada, koronavirüs nedeniyle ölenleri toprağa verecek yer kalmadı Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti
Fransa Futbol Federasyonu, olaylı PSG-Marsilya maçı sonrası ceza yağdırdı Fransa Futbol Federasyonu, olaylı PSG-Marsilya maçı sonrası ceza yağdırdı         
23:43
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek         
22:38
Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti         
22:10
Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi         
21:45
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı         
19:46
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 23:51:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üzüm üreticisinin bir yıllık emeği son anda kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei