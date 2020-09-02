Mersin'in Mut ilçesinde en önemli tarım ürünlerinin başında gelen üzümde 25 bin ton rekolte bekleniyor.

Mut ilçesinde kayısı, zeytin, incirden sonra gelen ve vatandaşın geçim kaynağı olan üzüm bu yıl yüz güldürüyor. Üreticiler ayaklarına kadar gelen tüccarlara yaş üzümün kilosunu 3 liradan kuru üzümün kilosunu ise 20 liradan satıyor.

Mut Kaymakamı Muammer Köken'de, "2020, ürünümüzün başta üreticilerimize ve tüccarlarımıza bereketli ve kazançlı bir yıl olsun. Üzüm hasadında üreticimizin çok büyük bir alın teri vardır. Mut için geçim kaynaklarından biride üzüm. Bu yıl 25 bin ton rekolte beklentimiz var. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Üzümümüz Mut'umuza, ülkemize hayırlı olsun" dedi. - MERSİN