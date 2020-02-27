Üzümde ürün çeşitliliği rekabetçiliği arttıracak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Üzümde ürün çeşitliliği rekabetçiliği arttıracak - Son Dakika Ekonomi

Üzümde ürün çeşitliliği rekabetçiliği arttıracak

6 saat önce

Türk üreticisi ve ihracatçısının oluşturduğu güç birliği Türk üzümünü dünya piyasalarında zirveye taşıdı.

Üzümde ürün çeşitliliği rekabetçiliği arttıracak, System.String[]

Türk üreticisi ve ihracatçısının oluşturduğu güç birliği Türk üzümünü dünya piyasalarında zirveye taşıdı. İhracatçılar, üzüm üreticilerinin ürün desenini çeşitlendirmesi halinde başarının katlanacağını belirtti.


Türk üzümünün ortalama ihraç fiyatı ihracatçıların son 2 yıldaki doğru politikalarıyla ortalama 600 dolar artarken, üreticilerin doğru üretim tekniklerini uygulaması sayesinde kalıntı oranlarında ve ihracattan geri dönen parti sayılarında büyük düşüş yaşandı.


İlçe ilçe üreticilere eğitim veriliyor


Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ana ihraç pazarı Avrupa Birliği'nin taleplerini üzüm üreticilerine aktarma amaçlı eğitim programlarını üretici bölgelerinde sürdürüyor.


Kuru üzüm ihraç fiyatının 2017 yılında 1.560 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2018 yılında 1.760 dolara, 2019 yılında ise 2.150 dolara yükseldiğini, ihracatta ve üretimde istikrarın korunması için sürdürülebilir üretimin çok önemli olduğunu vurguladı.


"Ürün desenimizi çeşitlendirmemiz rekabetçilik sağlar"


Türk üzüm üreticisinin 3 yıldır emeğinin karşılığını aldığını dile getiren Celep, "Bağcılıkta dünya genelinde rekabetçiyiz. Bu rekabetçiliğimizi koruyabilmek için üreticilerimizin bağlarına bakması, ölçek ekonomisini uygulaması gerekiyor. Üreticilerimizin yerine getirmesi gereken bir diğer husus ise ürün desenlerini çeşitlendirmek olmalı. Örneğin, diğer üretici ülkelerin çeşitlerinin muadili, Taze ve Naturel Tomson yani bandırmasız üzüm çeşidi gibi. Ürün desenimizi arttırmamız, çeşitlendirmemiz pazarlama gücümüzü arttırır. Bize düşen ise üzümü ederinde ihraç etmek. Bunun için üreticilerimizle iletişimimiz artarak sürecek" diye konuştu.


Sürdürülebilir üretimin her anlamda sağlanabilmesi ve rekabetin devam ettirilebilmesi için çiftçilerimizle beraber çalışmamız gerektiğini belirten Celep, Organik Tarım, Global Gap, Fair For Life ( adil ticaretin sağlanması) ve FLA ( çalışan haklarının korunması) gibi dünyada kabul gören projelerle ürünümüze katma değer yaratmamız gerektiğini sözlerine ekledi.


Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl ise; Menemen'deki 20 bin dönüm bağ alanlarını koruma çabası içinde olduklarını, üzümün son yıllarda değerini bulduğunu, önümüzdeki yıllarda üreticinin emeğinin karşılığını aldığı takdirde sağlıklı ürün üretimine devam edeceği mesajını verdi.


Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Turcan Teker, bağlarda yaşanabilecek don olaylarından üreticilerin minimum zararla kurtulmaları için alması gereken önlemlerle ilgili sunum yaparken, Ege İhracatçı Birlikleri Ziraat Mühendisi Oğuz Aşçıoğul bağlarda kullanılabilecek ilaçlar ve dozları ile ilgili üreticilere bilgilendirici bir sunum yaptı. - AYDIN

Avrupa Birliği, Celep, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti'den HDP'nin ittifak çağrısına net yanıt: Önce PKK'ya terör örgütü desinler
ABD'nin ilk Türk belediye başkanı Selen, New Jersey bölge idari üyeliğine seçildi Açıklaması Çin'deki Türklerden gazeteye koronavirüs ilanı: Korkuyu büyütmeyin Altının kilogramı 327 bin 500 liraya yükseldi

Son Dakika Haberleri
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:51:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üzümde ürün çeşitliliği rekabetçiliği arttıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]