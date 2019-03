Üzümleri Toplayamayınca...

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Fatih Altun, üzüm yaprağı toplayamayan ailesi için ilginç bir yönteme başvurdu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Fatih Altun, üzüm yaprağı toplayamayan ailesi için ilginç bir yönteme başvurdu. İnkur Mahallesi'nde yaşayan Fatih Altun, evinin bahçesinde bulunan üzüm asmasından alamadığı yapraklar için yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte pelit ağacının üstüne kestane ağaçlarından asma kamelya yaptı. Ağaç gövdesinin zeminden 10 metre yüksekliğine ahşap kamelya inşa eden Altun, evi ile kamelya arasında ulaşım için de 10 metrelik de köprü kurdu.



"10 GÜNDE KIZLARIMLA BERABER YAPTIM"



İki kızıyla on günde ağaç üzerinde kamelya yaptığını söyleyen Fatih Altun, "Bu kulübeyi iki kızımın yardımı sayesinde yaptım. Burada babamın yıllar önce diktiği bir üzüm asması vardı. Biz de her bahçeye geldiğimizde asmanın alt kısımda kalan yerini topluyor, üst tarafını alamıyorduk. Her geldiğimde buraya merdiven koyuyorduk. Kızlarımla beraber aşağı yerde ceviz toplarken pelit ağacı üzerine böyle çalışma yaptık. Önümüzdeki günlerde bunu kulübe haline getireceğim. Mahallemdeki komşularımın çoğu burayı bilmediği için şaşkınlıkla karşılıyorlar. Yoldan geçenler gördüklerinde buraya fotoğraf çektirmeye geliyorlar. Yukarıdan aşağı bakıldığında çok yüksekmiş gibi görünmüyor ancak aşağıdan bakıldığında çok yüksek görünüyor. Aşağı kısımda 200 metrelik bir uçurum var. Tabii, her tedbire karşı olarak asma üzerine çelik desteklemeler yaptım" dedi.



"NASIL AKLINA GELMİŞ BEN DE ŞAŞIRDIM"



Mahalle muhtarı olarak kendisinin de ilk defa gördüğünü söyleyen İnkur Mahalle Muhtarı Selim Yanık, "Fatih kardeşimizin yaptığı bu işi ilk defa bende görüyorum. Bu uçurum kenarı olan araziye bunu nasıl yapmış bende çok şaşırdım. Bu ağaç üzerindeki asma kamelyayı yoldan geçerken gördük ancak bu kadar yüksekte olacağını düşünmemiştim. Mahallemizin diğer mevkilerinde bulunan yerlere de böyle bir çalışma gerçekleştirilir. Nasıl aklına gelmiş bilmiyoruz ama tek ağaç üzerinde bunu yapmak gerçekten şaşırtıcı olmuş. Şu an kamelya olarak yapmış ancak daha sonra devamında kulübe olarak yapacakmış. Zaten Karadeniz Bölgesi yeşillikleriyle ünlü bir yerdir. Bu yer yazın üzümlerin yaprak açmasıyla beraber daha da güzelleşecektir" şeklinde konuştu.



10 GÜNDE TAMAMLADIK



Kamelyayı babasıyla beraber 10 günde yaptıklarını söyleyen Elvan Altun, "Babamla beraber bahçede ceviz topluyorken pelit ağacı dikkatimizi çekti. Ağacı yıllar öncede dedem buraya üzümle beraber dikmiş. Her üzüm toplamak istediğimizde yukarıdaki yaprakları alamıyorduk. Daha sonra babamla beraber aklımıza böyle bir düşünce geldi. Tatiller içerisinde çalışarak burayı yaklaşık on günde tamamladık. Atölyeden temin ettiğimiz kestane ağacını kullanarak önce merdivenlerini daha sonrada ağaç üzerine monte ettik" ifadelerini kullandı. Anne Necmiye Altun ise, "Her üzüm yaprağı almaya geldiğimizde ağacın dibine geliyor merdiven dayıyorduk. Oğlum da torunlarımla beraber ağaca böyle bir asma kamelya yapmış. Yapıldığından haberimiz olmadığı için gelinimle beraber daha sonradan öğrendik. Eğer bu olmasaydı sadece aşağı kısımda olanları toplayabiliyorduk. Komşularımızda duydukça onlarda bakmaya geliyorlar" diye konuştu. Kamelyanın yapılmasından kendisinin de haberi olmadığını söyleyen Fatih Altun'un eşi Emine Altun, "Kayınvalidemle beraber biz buraya yaprak toplamaya geliyorduk. Her geldiğimizde ise merdiven getiriyordum. Buranın yapıldığından benimde haberim yoktu. İş yerinde çalışırken kızlarımla eşim burayı yapmış" açıklamasında bulundu.



"KARADENİZ ZEKASINI KONUŞTURMUŞ"



Mobilya ustası olduğu halde kendisinin de şaşırdığını söyleyen Fatih Altun'un komşusu Hasan Demirel şunları kaydetti: "Arkadaşımız buraya gerçekten Karadeniz zekasını konuşturmuş. Ben de mobilya dekorasyon işi yapıyorum ama benim bile hiç aklıma gelmeyecek bir olaydır. Ben daha yeni öğrendim ama buraya geldiğimde de bayağı bir şaşırdım."



