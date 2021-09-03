Üzümlerini domuzlardan böyle koruyor - Son Dakika

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde üzüm bağı bulunan bir vatandaş domuzların gelmemesi için aldığı önlemle görenleri şaşırtıyor.

Domuzların gelmesini önlemek amacıyla bağının her yerine bağladığı malzemelerle renkli görüntüler oluşturan Ünal Genç isimli vatandaş, görenlerin şaşırmasına neden oluyor. Bağladığı renkli malzemelerle domuzların yaklaşmasını engellemeye çalışan çiftçi, üzümlerle pekmez yapıyor. Günyüzü ilçesine bağlı Kayakent Mahallesi'nde bulunan bağı görenler ise fotoğraf çektirmeden ayrılamıyor. Rafya ip, kurdele ve renkli ipleri üzüm bağlarının arasına bağlayarak ses yapmalarını sağlayan Ünal Genç, "Yıllardır yetiştirdiğimiz üzümlerle pekmez yapıp satıyoruz. Domuzlar üzüm bağlarına çok zarar veriyor. Bağladığımız kurdele ve ipler rüzgarda ses yaptığı için domuzlar üzüm bağlarına yaklaşmıyor. Domuzlara karşı tedbir alalım derken biraz abartmışız. Üzüm bağları rengarenk oldu" dedi. - ESKİŞEHİR