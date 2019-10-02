Üzümlü'de fırıncıların konserve mesaisi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde hizmet veren ekmek fırınları son günlerde konserve hazırlamak isteyen vatandaşlar için közleme mesaisi yapıyor.

Sonbahar mevsimi dolayısıyla ilçede bulunan vatandaşlar, ekmek fırınlarında biber ve patlıcan közlemesi yaparak kışlık konserve hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Akşam saatlerinde fırına gelen konservelik sebzelerin yoğunluğuna göre odun fırınları yakılıyor.

Ekmek tepsilerine dizilen kırmızı biber ve patlıcanlar 300 dereceye yaklaşan odun fırınlarında yaklaşık 45 dakika bekletilerek közleniyor.

İstenen kıvama gelen sebzeler daha sonra vatandaşlar tarafından kış aylarında tüketilmek üzere kavanozlara doldurularak konserve haline getiriliyor.

Fırın çalışanlarından Kadir Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde fırına yoğun şekilde közleme yapmak için biber ve patlıcan getirildiğini belirterek, "Malum kış mevsimi yaklaştıkça vatandaşlarımızda konserve yapmaya başladı. Kırmızı biber ve patlıcan konservesi yapacak vatandaşlarımız da közleme işlemini ev yerine bizim odun fırınlarında yapmayı tercih ediyorlar. Çünkü odun fırının da hem daha güzel közleniyor hem de palut odunu ile yanan fırınlarda sebzeler ayrı bir lezzet kazanıyor. Közleme işlemleri bize fazladan mesai oluyor. Çünkü bazen yoğunluktan dolayı fırını erkenden yakmak zorunda kalıyoruz. Bu yaklaşık 1 ay sürüyor." diye konuştu.

Közleme yapmak için fırına sebze getiren vatandaşlardan Samet Dinçer de evde közleme yapmanın zahmetli olduğunu ve odun fırınında yapılan közlemenin lezzetini yakalayamadıkları için fırınları tercih ettiklerini belirtti.