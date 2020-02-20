Üzümlü'de hayvanlar seralarda otlatılıyor - Son Dakika
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Üzümlü'de hayvanlar seralarda otlatılıyor

7 saat önce

Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki besiciler, hayvanlarını seralarda otlatarak yem ihtiyacını karşılıyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki besiciler, hayvanlarını seralarda otlatarak yem ihtiyacını karşılıyor.

Bölgede son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle sürü sahipleri, hayvanlarının karnını doyurmak için seraları kullanıyor.

Besiciler, ilçede Ahıska Türkleri'ne ait olan ve içerisinde geçen yıldan kalan sebze artıkları ile kuru otların bulunduğu seralarda hayvanlarını otlatıyor.

Çoban Ahmet Hüseyin, tarlaların ve otlakların karla kaplandığını belirterek, "Kar çok ve hayvanlara otlatacak tarla bulamadığımız için böyle seraların içerisine getirip otlatıyoruz. Kardan tarlalar görünmüyor. Biz de bu şekilde hayvanlarımızın karnını doyuruyoruz." diye konuştu.

Sera sahibi Ahıska Türkü Hasan Muhametli de besicilerin kendilerinden izin alarak hayvanlarını seralarında otlattığını anlattı.

Hayvanların otlayarak serayı atıklardan temizlediğini aktaran Muhammetli, "Hayvanlar otları yiyor ve karınlarını doyuruyor. Biz de bahar yaklaştığı için traktör ile arkalarından toprağı sürüyoruz. Hayvanlar başlarında çoban olduğu için seralara zarar vermiyor." ifadelerini kullandı.

Üzümlü'de hayvanlar seralarda otlatılıyor

Ahıska Türkleri, Erzincan, Üzümlü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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