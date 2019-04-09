Son Dakika Haberleri: Üzümlü'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Üzümlü'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde otomobilin köprü direklerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Üzümlü'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde otomobilin köprü direklerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Erzincan- Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi Mutu Tünelleri mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mikail Toraman idaresindeki 24 BE 467 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tren yolu köprüsünün beton direklerine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Selim Toraman yaralandı. Sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:08 Kaynak: İHA

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