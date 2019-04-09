Üzümlü'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde otomobilin köprü direklerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde otomobilin köprü direklerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, dün öğle saatlerinde Erzincan- Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi Mutu Tünelleri mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mikail Toraman idaresindeki 24 BE 467 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tren yolu köprüsünün beton direklerine çarptı.



Kazada sürücü ile araçta bulunan Selim Toraman yaralandı. Sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

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