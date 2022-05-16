Üzümlü'deki kavgada yaralanan genç adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Üzümlü'deki kavgada yaralanan genç adam hayatını kaybetti

16.05.2022 13:54
Üzümlü'deki kavgada yaralanan genç adam hayatını kaybetti

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 3 gün önce meydana gelen kavgada yaralanan Salih Uçarkuş (39), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 3 gün önce meydana gelen kavgada yaralanan Salih Uçarkuş (39), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Üzümlü'de iki komşu aile arasında 13 Mayıs 2022 tarihinde kavga çıkmış ve kafasına kürek darbesi alan Salih Uçarkuş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı D.A.M. tutuklanırken yaralı Uçarkuş'ta bugün sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

Uçarkuş'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Üzümlü'de bugün defin işlemleri yapılırken Erzincan'dan da herhangi başka bir olaya sebebiyet verilmemesi için güvenlik tedbiri olarak çevik kuvvet polisleri de takviye gönderildi. - ERZİNCAN

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan, kavga, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzümlü'deki kavgada yaralanan genç adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzümlü'deki kavgada yaralanan genç adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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