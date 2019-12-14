Üzümlü Kaymakamı Yılmaz'dan İHA'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üzümlü Kaymakamı Yılmaz'dan İHA'ya ziyaret - Son Dakika

Üzümlü Kaymakamı Yılmaz'dan İHA'ya ziyaret

6 saat önce

Üzümlü ilçe Kaymakamı Enver Yılmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Üzümlü Kaymakamı Yılmaz'dan İHA'ya ziyaret, System.String[]

Üzümlü ilçe Kaymakamı Enver Yılmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.


Kaymakam Enver Yılmaz, İHA Erzincan Bölge Müdürlüğüne iadeyi ziyarette bulunarak, Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ile görüştü. Ziyarette, ilçedeki çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kaymakam Yılmaz, Üzümlü'nün potansiyeli ve gelişim kapasitesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.


Üzümlü ilçe Kaymakamı Enver Yılmaz, gazeteciliğin de zor ve meşakkat isteyen bir meslek olduğunu ifade ederek, "Demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan önemli kurumlardan biridir. Mesai mefhumu gözetmeden gece, gündüz kamuoyunu bilgilendirmek için koşturuyorsunuz. Her yerde varsınız. Başarılarınızın devamını dilerim" dedi.


İHA Erzincan Bölge Müdürü Akbuğa'da yaptıkları çalışmalar hakkında Kaymakam Yılmaz'ı bilgilendirerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ERZİNCAN

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
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