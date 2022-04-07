Üzümlü MYO'da tatbikat - Son Dakika
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Üzümlü MYO'da tatbikat

07.04.2022 11:35
Üzümlü MYO'da tatbikat

Üzümlü Meslek Yüksekokulu (MYO), Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı ile Üzümlü Dağcılık ve Spor Kulübü (ÜDOS) ortaklaşa "yüksek açı kurtarma" tatbikatı düzenlediler.

Üzümlü Meslek Yüksekokulu (MYO), Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı ile Üzümlü Dağcılık ve Spor Kulübü (ÜDOS) ortaklaşa "yüksek açı kurtarma" tatbikatı düzenlediler.

Üzümlü MYO'da gerçekleştirilen tatbikata Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, Üzümlü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cem Şems Tümer, akademik personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Tatbikat dahilinde okulun 3. katında mahsur kalan yaralıların yüksek açı kurtarma ve sedye ile yüksek açı kurtarma çalışmalarıyla tahliyesi gerçekleştirildi. Katılanların yoğun ilgisini çeken tatbikat, afet durumlarında gerekli olan kurtarma çalışmalarının nasıl yapılması konusunda izleyenlere heyecanlı ve aksiyonlu dakikalar yaşattı. - ERZİNCAN

Üzümlü MYO'da tatbikat

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Tatbikat, Özbek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzümlü MYO'da tatbikat - Son Dakika


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