Üzümlü MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Tümer getirildi - Son Dakika

Üzümlü MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Tümer getirildi

21.10.2020 08:13
Üzümlü MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Tümer getirildi, System.String[]

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürlüğüne Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Şems Tümer getirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürlüğüne Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Şems Tümer getirildi.

Üzümlü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Suat Çolak görevini Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Şems Tümer'e devretti.

Üzümlü Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen törene Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Üzümlü Meslek Yüksek Okulu akademik ve idari personeli katıldı.

Devir teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Doç. Dr. Cem Şems Tümer'e görevinde başarılar dilerken, Doç. Dr. Suat Çolak'a ise üniversiteye sunduğu katkı için teşekkür ederek çiçek ve hediye takdiminde bulundu. - ERZİNCAN

Üzümlü MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Tümer getirildi
Üzümlü MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Tümer getirildi

Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi, Erzincan, Üzümlü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üzümlü MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Tümer getirildi - Son Dakika

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