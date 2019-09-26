Üzümlü'nün bağlarında

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen "Cimin üzümü"ndeki verim ve kalite yüksekliği üreticilerin yüzünü güldürdü.

Kentin tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümünün hasadına ağustos ayında başlandı.

Sofralık üzüm çeşidi olan Cimin üzümünde, mevsimsel olarak havaların normal seyretmesi nedeniyle önceki yıllara oranla veriminin yanı sıra kalite de yükseldi. Kalitesine göre kilosu 3 ile 7 lira arasında satışa sunulan Cimin üzümünün hasadı havaların uygun olması halinde kasım ayına kadar sürüyor.

Yaklaşık 6-7 bin ton arasında ürün beklenen üzüm, ekonomik olarak üreticisinin yanı sıra il ve ilçe ekonomisine de katkı sağlıyor.

Hasadı sonrası kasalara bırakılarak kamyonlara yüklenen salkımlar, kentin yanı sıra diğer şehirlere ve yurt dışına gönderiliyor.

Üzümlü Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Karakelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadına devam edilen Cimin üzümünde verimin yüksek olduğunu ve fiyatların üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Cimin üzümünün ülkedeki tescilli ve nadir ürünlerden olduğuna dikkati çeken Karakelle, şunları kaydetti:

"Üzümümüz Türkiye'de tek olan üzümlerdendir ve sofralık olarak tüketilmektedir. Üzümümüzü, kabuğunun ince olması, üzerinde buğu olması ve mayhoş bir tadı olmasından şeker hastaları da tüketmektedir. Havaların iyi gitmesinden dolayı rekolte güzel. Yağış da olmadığından üzümlerde çürüme meydana gelmedi, o yüzden çiftçimiz bu sene memnun. Üzümün ilçeye çok büyük getirisi var. Çiftçilerimiz yıllık 6 ile 7 bin ton arası üzüm satıyor."

"Vatandaşın talebine yetişemiyoruz"

Üzüm üreticisi Mustafa Bahar da bu yıl verimden de fiyatlardan da memnun olduklarını ifade etti.

Bahar, "Havaların güzel gitmesi sebebiyle üzümün kalitesinde de düşme olmadı, şu an istediğimiz gibi. Hasadımız ağustosta başladı, havalar güzel gittiği taktirde kasım ayının sonuna kadar devam eder. Cimin üzümü kendine has tadından dolayı çok talep görüyor. Şu anda vatandaşların talebine yetişemiyoruz." dedi.

Hasat yapan vatandaşlardan Murat Süzen ise "Bu mevsim, Cimin üzümünün en lezzetli olduğu zaman. Erzincan merkezden hasat ve üzüm yemek için Üzümlü ilçemize geldik. Cimin üzümü çok güzel ve çok lezzetli." diye konuştu.