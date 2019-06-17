Üzümlü Sınır Kapısı için müjdeli haber
1 saat önce
AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Çukurca ilçesi Üzümlü köyünde Irak ile Türkiye arasındaki geçişi sağlayan Üzümlü Sınır Kapısının bundan sonra hafta sonları da hizmet vereceğini söyledi.
AK Parti Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:47 Kaynak: İHA
İl Başkanı Emrullah Gür
, Çukurca
ilçesi Üzümlü
köyünde Irak
ile Türkiye
arasındaki geçişi sağlayan Üzümlü Sınır Kapısının bundan sonra hafta sonları da hizmet vereceğini söyledi.
Açıklamalarda bulunan Başkan Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Hakkari'ye büyük önem verdiğini belirterek, "Irak ile Türkiye arasında geçişleri sağlayan Üzümlü Sınır Kapımız, hafta sonları hizmet vermediği için vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyordu. Bu sıkıntıları Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımıza arz ettik. Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımız bundan sonra Üzümlü Sınır Kapımızın cumartesi ve pazar günleri de hizmet vereceğinin müjdesini bize verdiler.
Hakkari halkımızın adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan
'a teşekkürlerimizi arz ediyoruz" dedi. - HAKKARİ
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