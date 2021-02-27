"Geçtiğimiz yıl Mart ayında İçişleri Bakanlığı'mızın gönderdiği genelge çerçevesinde ve bütün dünyada yaşanan pandemi nedeniyle sınır kapılarımızı kapattık. 11 Haziran'da da bakanlığımızdan gelen genelge ile sınır kapılarımızı açtık. Yolcu giriş- çıkışları da açıktı fakat Irak Serzer Gümrük Kapısı tarafından yolcu giriş- çıkışı kabul edilmediği için fiilen sınır kapımızı açamamıştık. Şimdi Irak Serzer Gümrük Kapısı kendilerine gelen yazı ile gümrük kapısını açtı. Bizde sınır kapımızı bugün itibarıyla açmış bulunmaktayız. Bölgemiz için hem ekonomik hem de sosyal yönden önemli bir sınır kapısı. Yöre halkımızın karşıda akrabaları var ve alışverişleri var. İnşallah pandemi kuralları çerçevesinde yolcu giriş- çıkışlarını yapıyoruz. Bir aksilik olmadan biz sınır kapımızı sürekli aktif halde tutacağız. Bölgemiz için Hakkari'miz, Çukurca'mız için hayırlı, uğurlu olsun."- Geçişler
Son Dakika › Güncel › Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçişler, yeniden başladı - Son Dakika