Üzümsü meyveler Batman'da çiftçinin alternatifi olacak - Son Dakika
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Üzümsü meyveler Batman'da çiftçinin alternatifi olacak

03.03.2022 15:40
Üzümsü meyveler Batman'da çiftçinin alternatifi olacak

Batman'da Üzümsü Meyveler Yetiştiriciliği Projesinin kapanış etkinliği yapıldı.

Batman'da Üzümsü Meyveler Yetiştiriciliği Projesinin kapanış etkinliği yapıldı.

Batman Üniversitesi Konferans Salonunda 2020 yılı teknik destek programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen Üzümsü Meyveler (Gojiberi, Aronya, Çilek, Böğürtlen, Ahududu, Maviyemiş, Mürver) Yetiştiriciliği Projesinin kapanış etkinliği düzenlendi.

Programda, proje kapsamında verilen eğitimler ve üzümsü bitkiler konusunda Batman'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yılmaz Boz, AA muhabirine, Batman'da tarımsal potansiyelin çok yüksek olduğunu söyledi.

Batman'da daha çok yıllık tarla bitkilerinin yetiştirildiğini ve yeni türlerin de bu bölgeye girmesi gerektiğini belirten Boz, bu konuda çalışmaların yapıldığını aktardı.

"Biz burada yaklaşık iki yıldır çalışmaları takip ediyoruz. Üzümsü meyve dediğimiz meyvelerin bu bölgedeki gelişiminin ne olduğuna yönelik bir eğitim çalışması da yaptık. Ülkemizde belki de en fazla böğürtleni kapama bahçe olarak bulunan yer burası." diyen Boz, ahududu, aronya ve maviyemiş gibi üzümsü bitkiler için Batman'da plantasyonlar kurulduğunu kaydetti.

Boz, çalışmaların çok kısa süre içerisinde sonuçlarının alınacağını ifade etti.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da proje ile var olan buğday ve mısır gibi geleneksel ürünlerin dışında alternatif ürünleri de ortaya koymaya çalıştıklarını anlattı.

Alanlı, "Bu projeyle birlikte üzümsü bitkiler dediğimiz böğürtlen, ahududu gibi meyvelerin Batman'a adaptasyonuna yönelik bir araştırma ve eğitim programı yaptık ve buna destek olduk. Bunda başarılı olursak bölgemize bir katma değer üretecek bir ürünü katmış olacağız." dedi.

Proje kapsamında yapılan araştırmaların sonuçlarına göre üzümsü meyvelerimizi diğer illerde de yaygınlaştırılarak çiftçiler ve sanayiciler için alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak istediklerini söyleyen Alanlı, "Bu da tam kalkınmanın yerelden yapılmasına örnek teşkil edecek bir konu." diye konuştu.

Programa, Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknik Koordinatörü Fatih Gökhan Erbaş, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurum amirler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üzümsü meyveler Batman'da çiftçinin alternatifi olacak - Son Dakika


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