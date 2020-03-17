Üzümün başkentinde bağlar göz verdi - Son Dakika

Dünyada en fazla çekirdeksiz kuru üzüm üretilen yer olan Manisa'daki bağlarda uyanış başladı. Göz vermeye başlayan bağlar üreticileri memnun etti.



Çekirdeksiz Sultaniye üzüm üretiminin yüzde 90'ına yakınını karşılayan Türkiye'nin üzüm ambarı Manisa'da, üzüm bağlarında hareketlilik başladı. Hava şartlarının iyi gitmesiyle birlikte 800 bin dekara yakın alanda bağlar göz verdi. Bütün gözleri uyanmaya başlayan bağlar, üreticiyi mutlu etti. Meteorolojinin perşembe günü sabahına kadar yaptığı zirai don uyarısına karşı ise üreticiler tedbirlerini alarak afetsiz bir sezon olması temennisinde bulundu. - MANİSA