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ÜZÜMÜN BAŞKENTİNDE ÜRÜN KURUTULMAK İÇİN SERİLDİ - Son Dakika

ÜZÜMÜN BAŞKENTİNDE ÜRÜN KURUTULMAK İÇİN SERİLDİ

19.08.2021 14:42

MANİSA'da, dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümler, hasadın ardından ovalardaki kurutma alanlarına serilmeye başlandı.

MANİSA'da, dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümler, hasadın ardından ovalardaki kurutma alanlarına serilmeye başlandı. Hasat heyecanının yaşandığı ovalarda üretici, kuru üzümde kilogramda 16.5 lira fiyat bekliyor.

Manisa'da dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzüm hasadının heyecanı sürüyor. Bölgenin "sarı altını' olarak nitelendirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümü, çoğunluğu kadın olmak üzere işçiler tarafından büyük bir titizlikle toplanıyor. Sabah erken saatlerinde üzüm bağlarına giren işçiler, günlük 135 TL yevmiye karşılığında kentin markası haline gelen Sultaniye üzümünü tüketiciyle buluşturmak için çalışmaya başladı. Dallardan salkımlar halinde kesilen üzümler, ovadaki kurutma alanlarına serilmeye başlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümler, potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırıldıktan sonra metrelerce uzunluktaki sergilerde kurutulmaya bırakılıyor. 10 günün ardından kaldırılan üzümler, tesislerde işlendikten sonra ihracatı yapılmak üzere firmalara gönderilerek paketlenip, hazırlanıyor.

110 bin dekar tarım alanının 35 bin dekarında üzüm üretilen Saruhanlı İlçesi Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Üzümün başkenti Manisa'da, Saruhanlı ilçesinde 2021 yılı üzüm hasadı başladı. Bu yıl don olayı yaşadık. TARSİM sigortalarının açıklamış olduğu hasara göre, yüzde 40 verim düşüklüğü gerçekleşti. Bu bizi üzmektedir ama ilçemizde TARSİM üyelerinin ileri düzeyde olunması çiftçilerimizi rahatlamıştır. Buradan üreticilerimize sesleniyorum. Hasat dönemi hareketli geçen bir dönem. Çiftçilerimiz mümkün olduğu kadar dikkat etsinler. Bu yıl ilçemizde geçmiş yıllara nazaran rekolte kaybı bulunmaktadır. İnşallah hükümetimiz üzüm fiyatı konusunda bize destek olur. Ziraat odaları olarak, kuru üzüm fiyatını kilogramda 16.5 lira olmasını istiyoruz. Çünkü girdi maliyetlerimiz çok yüksek, çiftçimiz çok zorlanıyor. Devlet büyüklerimizden fiyat konusunda destek bekliyoruz" diye konuştu.

Üzüm üreticisi Ümit Başkaya, "Kendime ait 30 dönüm bağım var. Bu sene don olayından dolayı yüzde 40'lara varan zararımız var. İyi bir fiyat bekliyoruz" dedi.

Üzüm işçisi Meryem Yalın, "İşlerimiz iyi. Soma ilçesinden buraya çalışmaya geliyorum. Sabahın 04.00'ünde uyanıyorum. 07.00'de iş başı yapıyorum. Tüm gün üzüm seriyoruz. Memnunuz" dedi.

ÜZÜMÜN BAŞKENTİNDE ÜRÜN KURUTULMAK İÇİN SERİLDİ
ÜZÜMÜN BAŞKENTİNDE ÜRÜN KURUTULMAK İÇİN SERİLDİ
ÜZÜMÜN BAŞKENTİNDE ÜRÜN KURUTULMAK İÇİN SERİLDİ
ÜZÜMÜN BAŞKENTİNDE ÜRÜN KURUTULMAK İÇİN SERİLDİ

Türk Lirası, Saruhanlı, Manisa, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜZÜMÜN BAŞKENTİNDE ÜRÜN KURUTULMAK İÇİN SERİLDİ - Son Dakika


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