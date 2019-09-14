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Üzümün pekmeze uzanan hikayesi

1 saat önce

Üzümün pekmeze uzanan hikayesi Kayseri'de bağ bozumu sonrasında pekmez kazanları kaynamaya başladıKAYSERİ - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde üzüm bağlarındaki bozumun ardından pekmez kazanları kaynamaya başladı.

Üzümün pekmeze uzanan hikayesi

Kayseri'de bağ bozumu sonrasında pekmez kazanları kaynamaya başladı

KAYSERİ - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde üzüm bağlarındaki bozumun ardından pekmez kazanları kaynamaya başladı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sonbaharın gelmesiyle beraber bağ bozumu başladı.Yaz boyunca büyük emek harcanarak yetiştirilen üzümlerin budanmasının ardından pekmez yapımına da başlandı. Yöre halkının kışın tükettiği pekmezler için kazanların altı yandı. Yöre halkından Mustafa İslamoğlu, pekmez yapımı hakkında bilgiler vererek, "Üzümdeki şire normal de ekşidir. O nedenle üzüme çiğnenmeden önce şire toprağı atılmak suretiyle tatlandırılır. Toprağı atılmış üzüm çiğnenir ve ondan akan şıra, ateş üzerinde leğende kaynatılır. Kaynatılma aşamasında bu toprağı şıra geriye kusar o kusma aşamasında bayanlar yüze çıkan toprağı alırlar. Alma işlemi bittikten sonra zaten arınma başlamış demektir. İndirilir, kovalara boşaltılır ve kovalarda yarım saat bekletilir. Kalan toprak tabana çöker ve geriye arındırılan şıra leğene indirilir" dedi.

54 yaşındaki Şerife Karagöz de, "Üzümleri bağdan getiriyoruz, toprak attıktan sonra çiğniyoruz, kestiriyoruz ve süzüyoruz. Ondan sonra en pekmeze dönüşüyor. Şire toprağı olmazsa, pekmez olmaz. Pekmezin mayası ne kadar tatlı üzüm olsa da ekşi olur" diye konuştu.

Üzümün pekmeze uzanan hikayesi

Yeşilhisar, Kayseri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:08 Kaynak: İHA
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