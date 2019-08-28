Son Dakika Haberleri: Üzümün tarladan raflara yolculuğu devam ediyor
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Üzümün tarladan raflara yolculuğu devam ediyor

25 dakika önce

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Kilis'te, hasat dönemiyle ürünlerin tarladan sofraya yolculuğu sürüyor.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Kilis'te, hasat dönemiyle ürünlerin tarladan sofraya yolculuğu sürüyor.

Budanmasından temizlenmesine, hasadından işlenmesine kadar her aşamasında üreticisine katkı sunan üzümün hasadına Suriye sınır hattındaki Akçabağlar köyünde başlandı.

Hasadı yapılan üzümler, yaş ve kuru olarak ayrıştırıldıktan sonra gerekli işlemlerden geçirilerek koruk turşusu, pestil ve pekmez olarak raflarda yerini alacak.

Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Ümit Deli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte "Kilis Karası" ve "Rumi" olmak üzere iki çeşit üzüm yetiştirildiğini belirtti.

Üzümde bu yıl bereketli bir hasat dönemi yaşadıklarını ifade eden Ümit Deli, 2 ay sürecek üzüm mesaisinin çiftçilere bol kazanç getirmesi temennisinde bulundu.

Çiftçi Kamil Cağcağakar da rekolte ve fiyatlardaki durumun tüm çiftçiler gibi kendilerini de memnun ettiğini ifade ederek, "Bu sene kışımız çok kuvvetli ve güzel geçti, verimler çok iyi. Geçen yılın 10 katı üzüm var. Çünkü geçen sene bağda neredeyse hiç üzüm yoktu. Maşallah bu sene iyi." diye konuştu.

Türkiye, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:39 Kaynak: AA
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