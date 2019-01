Uzun, Açık Oturuma Davet Etti

AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun, adayları açık oturuma davet etti.

AK Parti Adayı Uzun her hafta bir proje sözü verdi. Her telefon görüşmesiyle ilçeye bir proje kazandırdığını söyleyen Celil Uzun, "Bugün üç telefon görüşme sonucunda Alaplı'ya üç proje kazandırdım" dedi. AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısına AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, Gümeli Belde başkan adayı Aytaç Tosun ve Gazeteciler Derneği başkanı Doğan Bostancı ve İlçede görev yapan gazeteciler katıldı.



Celil Uzun'un yaptığı konuşmalarında kendine yönelik eleştirilere olduğunu belirten Celil Uzun, CHP ilçe başkanını eleştirerek şunları kaydetti:



"Bu zaman kadar hep böyle konuşulmayan söylenmeyen kelimeleri sanki söylenmiş, sanki konuşulmuş gibi vatandaşımıza aktarma kabiliyetleri var. Sanki bir cımbızla bir kelimeyi çıkartarak diğerlerini es geçerek bunun üzerine politika yaparak konusunda Genel Başkanları gibi uzman olmuşlar. Genel Başkanları böyle olunca Belediye Başkanları, İlçe Başkanlarına sirayet ediyor. Biz bu gibi söylemlere takılmıyoruz.onlarda bizim insanımız ve arkadaşlarımız.birbirimizle oturup ve selam veriyoruz. Seçime girip mücadele edeceğimiz arkadaşlarımız. Alaplı halkına buradan şunu söylemek istiyorum.ağır konuşmak istemiyorum. Bazı insanlar yanlış anlayabiliyorlar. Tamamen yanlış bilgilerle, Alaplı halkını tekrar politize etme peşinde, buna çok üzülüyorum. Ben konuşmamım sonuna kadar arkasındayım. Orada bana söylenen şu, ben belediye başkanını bir telefonla tehdit etmişim bir telefonla görevden aldırırmışım. Hiç konuşmadığım kayyum gerekmediği halde bu söylenmiş. Ondan önceki cümleleri es geçmişler. Ne demişim ben o cümlelerde tekrarlıyayım. Ben Nuri Kardeşimi çok severim. Niye bunu kimse söylemiyor. Neden bunu kimse söylemiyor. Nuri Kardeşimle aramız çok iyidir. Bunu da demişim ve selamlaşırız. Otururuz sohbet ederiz. Bunları dedim mi, dedim. Ben teşkilatımız topladım ve arkadaşlarımı şunu söyledim. Nuri Tekin ve diğer Belediye Başkan adaylarımız konusunda sakın yorumsuz bir yoruma müsaade etmiyoruz. Olumsuz yorumlar yapmayacaksınız. Biz onlar gibi davranamayız. Sadece kendimizi anlatacağız. Orada hakkımızda yanlış beyanları sadece düzelteceğiz. Söylediğim cümle bu. Ama Nuri kardeşim tam tersi sanki biz ikimiz karşılıklı biz AK Parti'den o CHP'den, MHP'den DSP'den adayımız var, sanki bunları es geçmişiz ki, hedefimiz ve seçmenimizi, bizim arkadaşlarımızı, esnafımızı, müteahhitleri, gazeteci arkadaşlarımızı ve Alaplı Belediyesinde kendi çalışan insanları çok üzmüşler. Şimdi bunlara kimse cevap vermediği ve veremediği için daha doğrusu söylüyorum.hani kendisi diyor ya,"İlçe Başkanımız biz Alaplı'da kol kola gezerdik." Tamam siz herkesi sindirmişsiniz. Adamlar ne yapsınlar. Size kimse cevap veremiyor ki. Sizi gördükleri anda sizden korkuyorlar. Biz şimdi Alaplı halkına yarasına merhem olmak için çalıştık. Alaplı halkına dedik ki siz yalnız insanlar değilsiniz. Sizi dertlenen insanlar da var. İlçe teşkilatı ve milletvekilleri var."



Uzun, açıklamasına şöyle devam etti:



"Neden korkuyorsunuz. Belediye sizi tehdit ediyorsa, belediye üstünde Devlet var dedik. Örneklerini verdik. Ben buradan Nuri Tekin kardeşime, kardeşim diyorum. Hala arayıp tebrik etmedi. Arkadaşlar biz Rum Pontus muyuz? Biz Rum Pontus insanları kovan insanlarıyız. Biz Fatih Sultan'ın torunlarıyız. Ama o akşam gördünüz, kim Rum Pontus. Adamlar Bizans elbiselerini giyerek o insanlar Taksim'e giderek gezi olaylarını yaptılar. Bunların hepsinin üzerinde Bizans elbiseleri vardı. Rum Pontus'u destekleyen kim? Nuri Tekin sen bunlardan hangisine bir şey söyledin. Sonra algı ve mağduriyet edebiyatı yapıyorsun. 15 Temmuz'da neredeydin. Ayrıca İlçe Başkanı Tosun'a buradan sesleniyorum, güzel laf söylemiş. Demiş ki,'Celil Uzun O telefonu Alaplı için açsaydı.' Ben Alaplı için binlerce telefon açtım, aklın başına gelsin. Vatandaşlara bunları anlat. Bu lafın üzerine bugün yine telefon açtım. Hastanemiz tamam. Milletvekillerimiz Sağlık Bakanı ile görüşerek işi ayarladılar. ikinci telefon aradığımızda Gölet işi de tamam. DSİ Genel Müdürlüğü'nde tamam. Nuri bey, sen bunları yapabilir miydin? CHP İlçe Başkanı sen bunları yapabilir miydin? Bir telefon görüşmemizde Orman Bakanlığı ile Orman Lojmanını aldık. Bu hizmet değil mi Alaplı'ya. Birer telefonla işimizi yaptık. CHP ilçe Başkanı cevap ver. Bunların hepsini Alaplı için açtık. Ben sizin sıkıntılarınız anlıyorum. Arkadaşlar burada at oynatacaklar. Ben şimdi İlçe Başkanımla teşkilatımı ayarladım ve dimdik ayaktalar. ve hepsine güven geldi. Vatandaşa da güven geldi. Çünkü Alaplı öyle baskı zulüm içindeydi ki kimse ses çıkartamıyordu" diye konuştu.



Uzun, "Alaplı Belediyesi'nden en az 70 kişi sağol başkan, su serptin diye aradılar. Yanlış yorumlanmasın, diğer belediye başkanlarımızla dahil ben ve Nuri Tekin ile vatandaşlarımızı üzmeden bir açık oturum yapabiliriz. Bütün halkı kapalı salonuna toplarız veya başka yere, buyursunlar. Bu kadar başarılısınız. vatandaşı da çağıralım oraya. Bütün Alaplı halkı gelsin. Evlere bile gitmeyelim kimseyi rahatsız etmeyelim. Bu hodri meydan değil, sadece benim görüşüm. Başarılı olduğunuz söylüyorsunuz buyurun, ben açığım" diye konuşmasını tamamladı. - ZONGULDAK

