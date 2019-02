Uzun, "Alaplı'yı Algı Operasyonu ile Yönetmeyiniz"

AK Parti Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun, Seçim Parti Bürosun'da yaptığı konuşmada muhalefetin şu ana kadar Alaplı'yı algı ile yönettiğini öne sürerek, "Şu ana kadar Alaplı'yı algı ile yönettiği için biz bir cümle söylediğimizde Alaplı'nın huzurunu kaçırmayın diye bir hava...

AK Parti Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun, Seçim Parti Bürosun'da yaptığı konuşmada muhalefetin şu ana kadar Alaplı'yı algı ile yönettiğini öne sürerek, "Şu ana kadar Alaplı'yı algı ile yönettiği için biz bir cümle söylediğimizde Alaplı'nın huzurunu kaçırmayın diye bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Kendi taraftarlarını ümitlen diriyorlar" dedi.



Seçim Bürosunda vatandaşlarla bir araya AK Parti Alaplı Belediye Başkanı Celil Uzun'nun burada yaptığı konuşmada, "Belediye Başkanımızda bir telaş var. Bu da bizi üzüyor.hatta bugün öğreniyorum ki, bazı arkadaşlarımızın dostlarımızın ellerini sıkmıyor. Bir yandan da Alaplı'da birlik beraberlikten bahsediyor. Bunlar bizi üzüyor" diyerek, şöyle konuştu:



"Seçim döneminde hiç bir kimsenin konuşmamız karalama anlamında konuşmamız olmadığı bu gibi konuşmalara çok dikkat ediyoruz. Hatta konuşacak cümleleri özelikle seçiyoruz. Belediye Başkanımızın dün yapmış olduğu konuşmalar aslında bizi üzüyor. Belediye Başkanımızda bir telaş var. Bu da bizi üzüyor.hatta bugün öğreniyorum ki,bazı arkadaşlarımızın dostlarımızın ellerini sıkmıyor Bbir yandan da Alaplı'da birlik beraberlikten bahsediyor. Bunlar bizi üzüyor. Başkan alışmış, ne yaparsa yapsın karşısında muhalefet olmadığı için bu düzen bu böyle gideceğini zannediyor. Şimdi ben değerli Başkanımın şöyle bir konuşmasını dinledim, diyor ki karayolunun benim zamanımda kapandığını söylüyor. Bu gerçek değil. Benim Başkanlığım döneminde Tüneller ve köprünün temel atılmasında bulundum. İl Başkanlığım dönemi orada bittikten sonra açılışlarda il Başkanı değilim onu öncelikle düzeltelim" diyen Uzun, Alaplı Giriş yolunun resmi yoldan kapanmasına sebep verenin belediye olduğuna dikkat çekti.



Celil Uzun, "Başkanın korkusu varsa seçimi kaybedeceği konusunda, onun için bir şey söyleyemiyorum. Ben asıl bir noktada destek olmamızı istiyorum ama başkanım bu şekilde maalesef propaganda içerisinde geziyor ve dolaşıyor ama vatandaşımız artık buna inanmıyor. ben 15 Temmuz gecesi nerede diye sormuştum, hiç ses yokken şöyle dedi ki, Ben Kaymakam vasıtasıyla Emniyet Müdürlüğüne gittim sabah dörde kadar orada oturdum diyor. Başkanım zaten ben sana bunu söylettirmek için uğraştım. Neden sen Alaplı halkının arasında değildin? Onun için lütfen Alaplı Halkına doğru bilgiler veriniz. Benim bildiğim Belediye Başkanı halkın içerinde oturur. Ama başkanımız bunu gerçekleştiremedi" dedi.



"Üst üste güreş ağası oldum"



Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e destek vermek için Alaplı'ya gelen bir güreşçi için şöyle konuşan Celil Uzun, "Dün bir güreşçi arkadaşımız Alaplı'ya gelmiş ve demiş ki kendisine ben destek veriyorum. Bu güreşçi arkadaşımız sadece Alaplı'ya güreşlerde gelen Alaplı güreşlerini organizasyonda bulunan bir arkadaşımız. Bu bir kendisini uyarıyorum, ikincisi sen güreşçi arkadaşım, sen Alaplı'da güreşleri bitiren adama nasıl destek veriyorsun. Neye göre destek veriyorsun. Alaplı'da güreşlerin yapılmamasını sağlayan bu Belediye Başkanı değil mi? Güreşlerde üç dönem üst üste güreş ağasıydım, kendim cebimden güreş ağalığını yaptım. Üç dönem bu güreşlerin devam etmesi için uğraştım. Peki senin desteklediğin Başkan hangi dönem Güreş ağalığı yaptı. Kendi cebinden para harcadı mı? Alaplı'da hiç bir zaman kendi cebinden bir dikili ağacı olmayan bu arkadaş ama Alaplı'nın sahibi olan bu arkadaş" şeklinde devam etti.



"Alaplıların karşısına her gün yeni Projelerle çıkıyoruz"



Konuşmanın devamında konuşan Uzun, "Onun için ben değerli arkadaşlarımıza değerli Alaplı'lara bir kere daha iyi düşünmelerini istiyorum. Artık bu algı operasyonlarına son vermelerini istiyorum. Bunlara inanmadıklarını zaten ben biliyorum. Ama bu arkadaşlara algıya gerek olmadığına düşünüyorum. Özelikle Alaplı halkıma tekrar bizim çalışmalarımıza takip etmeleri. Alaplı'ya neler kazandıracağımızı özelikle her gün yeni bir projelerle karşılarına çıkıyoruz. Her gün yeni proje ortaya koyuyoruz. Önemli olan Alaplı kısır döngü içerisinde kalması değil, Alaplı'nın artık genişlemesini istiyoruz. Alaplı artık genişleme zorunda. Biz onlar gibi kalkıp da Alaplı'nın sınırlarını Pidos'un önüne getirip de kesinlikle kesinlikle söylüyorum, Alaplı'yı dar bölgeye sığdır mayacağız. Daha geniş bölgelere inşallah açacağız" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

