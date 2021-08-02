"Uzun bir aradan sonra açık havada, müzikle buluşuyoruz! - Son Dakika

20.000 m2'ye yayılan yemyeşil bir alanda, açıkhavada sosyal mesafeye uygun bir ortamda yıldızların altında gerçekleşen konserlerin açılışını 1 Ağustos Pazar gecesi Türk Rock müziğinin tartışmasız en iyi grubu DUMAN yaptı.

Duman'ın en sevilen şarkıları ile unutulmaz bir yaz gecesi yaşayan İstanbul'lular grubun eşsiz sahne performansı ile eğlendiler.

Yby Kemerburgaz yaz konserleri kapsamında sırasıyla, 8 Ağustos Cem Adrian, 14 Ağustos Koray Avcı, 21 Ağustos MFÖ ve 4 Eylül akşamı ise Mor ve Ötesi konserleri gerçekleşecek