Son Dakika Haberleri: Uzun Çarşı'da hummalı çalışma
Son Dakika Güncel Haber

Uzun Çarşı'da hummalı çalışma

4 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Av. Kürşat Engin Özcan, çarşı bölgesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik ve çiçeklendirme çalışmalarını inceledi.

Uzun Çarşı'da hummalı çalışma, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Av. Kürşat Engin Özcan, çarşı bölgesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik ve çiçeklendirme çalışmalarını inceledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri çarşı bölgesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Uzun Çarşı mevkiinde bulunan ağaçların bakımını yapan ekipler, görüntü kirliliğini önlemek ve daha uzun süre temiz bir görünüm sağlanması için ağaç diplerine taş süslemesi yaptı.

Çalışmaları yakından takip eden çarşı esnafı, "Hem Özlem hem de Kürşat Başkanımıza teşekkür ederiz. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen çalışmaların neticesini alıyoruz. Uzun Çarşımız çiçek gibi oldu" diye konuştu.

Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Özcan, "Öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum. Kısa zamanda Nazilli'mizde çok güzel işlere imza attık. Bundan sonra daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Nazilli'mizin simgelerinden olan Uzun Çarşımızda ekiplerimiz hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Esnafımız, halkımız yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Bizler için de önemli olan vatandaşımızın Nazilli'mizde mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:25 Kaynak: İHA
kürşat engin özcan, büyükşehir belediyesi, aydın, nazilli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turizm cenneti Kuşadası'ndaki çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi Telef olan ineğine ağlayan çiftçiye Haluk Leven'ten yardım eli İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 20:59:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzun Çarşı'da hummalı çalışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]