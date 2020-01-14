Uzun Cevdet'in yakını olan iki sanık FETÖ'dan yargılanıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uzun Cevdet'in yakını olan iki sanık FETÖ'dan yargılanıyor - Son Dakika

Uzun Cevdet'in yakını olan iki sanık FETÖ'dan yargılanıyor

6 saat önce

FETÖ'nün ikinci adamı olan ve 'Uzun Cevdet' lakabıyla tanınan Cevdet Türkyolu'nun iki yakınının yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı iki sanık hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan sanıkların 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması mütalaasını tekrarladı.

Uzun Cevdet'in yakını olan iki sanık FETÖ'dan yargılanıyor, System.String[]

FETÖ'nün ikinci adamı olan ve 'Uzun Cevdet' lakabıyla tanınan Cevdet Türkyolu'nun iki yakınının yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı iki sanık hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan sanıkların 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması mütalaasını tekrarladı.


15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında açılan FETÖ davaları tüm hızıyla sürüyor. Dava kapsamında Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ'nün ikinci adamı olan ve 'Uzun Cevdet' lakabıyla tanınan Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi Vildan E. ve eniştesi Kemal E.'nin yargılanmasına devam edildi. Davaya sanıklar ve avukatlar katıldı. Cumhuriyet savcısı, davada celse arasında mahkemeye sunduğu iki sanık hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaayı tekrarladı.


Sanıkları, avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanık ve avukatların savunmalarını hazırlaması için davayı ileri ki bir tarihe erteledi. - SAKARYA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:13 Kaynak: İHA
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