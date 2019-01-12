Uzun Düşün Kısa Çek" Kısa Film Yarışması

Adana'da, Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Uzun Düşün Kısa Çek" isimli kısa film yarışmasının kazananlarına ödülleri verildi.

Adana'da, Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Uzun Düşün Kısa Çek" isimli kısa film yarışmasının kazananlarına ödülleri verildi.



Jüri üyeliğini Avni Yiğit Göksu, Burhan İlkılıç, Nuri Cihan Özdoğan, Ozan Sihay ve Tufan Şimşekcan'ın yaptığı kısa film yarışmasının ödül töreni, Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda yapıldı.



ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Uğur Özen, törende yaptığı konuşmada, eğitim çalışmaları kapsamında faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.



Okulun iki projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destek aldığını aktaran Özen, "Bu projelerimizden biri olan 'Uzun Düşün Kısa Çek' adlı kısa film yarışmasına 19 kısa film katıldı. Yarışmaya katılan öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyor, bu anlamlı günde davetimizi kırmayıp bizimle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Projede emeği geçen öğretmenlerimize, atölyede eğitim veren değerli isimlere ve jüri üyelerimize çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum." diye konuştu.



Ödüller sahiplerini buldu



19 filmin katıldığı kısa film yarışmasında, Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sinan Koza, "Dikensiz Gül" isimli filmiyle birinci oldu.



ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon alanı öğrencisi Emirhan Küçük "Emek" isimli kısa filmiyle ikinciliğe, Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencisi Furkan Arslantaş "Fırça" isimli filmiyle üçüncülüğe layık görüldü.



ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Alanı öğrencileri İpek Uzbilek "Vefa" isimli filmiyle jüri özel ödülünü, Çağrı Dost ise "Süheyla" isimli filmi ile mansiyon ödülünün sahibi oldu.



Dereceye girenlere ödülleri verildi.



Katkılarından dolayı jüri üyelerine teşekkür belgesi, eğitmenlere katılım belgesi verildi.



Ödül törenine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürü Mustafa Keleş, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzetin Aydın, Adana Seyhan Gençlik Merkezi Koordinatörü Mehmet Tosun ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir de katıldı.

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