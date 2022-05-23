Uzun elektrik kesintilerinin yaşandığı Sudan'da kömürlü ütüler yeniden revaçta - Son Dakika
Üye Girişi

Uzun elektrik kesintilerinin yaşandığı Sudan'da kömürlü ütüler yeniden revaçta

23.05.2022 13:18

Afrika ülkesi Sudan'da 6 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle kömürlü ütü kullanımı arttı.

Afrika ülkesi Sudan'da 6 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle kömürlü ütü kullanımı arttı.

Bazı Sudanlılar, elbiseleri zarar görmesin diye özellikle geleneksel kömürlü ütüleri kullanırken bazıları da elektrik kesintilerinin düzensizliği nedeniyle "mekveci" denilen ütü ve çamaşır yıkama hizmeti verilen dükkanları tercih ediyor.

Başkent Hartum'daki 4 metrekarelik mütevazı mekveci dükkanında antika kömürlü ütüsüyle hizmet veren 58 yaşındaki Yusuf Adem'in işleri, elektrik kesintilerinin artmasıyla ikiye katlandı.

Adem, her gün dükkanında kömürleri ezerek içine doldurduğu ütüsüyle müşterilerinin siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Tuğladan yapılı dükkanında pencere ya da serinlemeyi sağlayacak imkan bulunmadığı için şiddetli sıcakların yaşandığı günler Adem'i oldukça zorluyor.

Adem, "8 yıldır bu işi yapıyorum. Yıkama ve ütüleme için günde 70 ila 100 parça iş alıyorum. Hafta içi dükkanda kalıyorum. Hafta sonu ailemin yanına gidiyorum." dedi.

Sudan'da Merove, Ruseyris, Sinnar, Cebel Evliya, Atbera ve Setit olmak üzere elektrik üretiminde kullanılabilecek 6 baraj ile 3 de termik santral bulunuyor ancak üretim tüketimi karşılamıyor.

Uzun elektrik kesintilerinin yaşandığı Sudan'da kömürlü ütüler yeniden revaçta
Uzun elektrik kesintilerinin yaşandığı Sudan'da kömürlü ütüler yeniden revaçta
Uzun elektrik kesintilerinin yaşandığı Sudan'da kömürlü ütüler yeniden revaçta
Uzun elektrik kesintilerinin yaşandığı Sudan'da kömürlü ütüler yeniden revaçta

YORUMLAR
500
Sudan'da diyalog için uğraşan 3'lü mekanizma: Aşırı güç kullanımından endişeliyiz Sudan'da diyalog için uğraşan 3'lü mekanizma: Aşırı güç kullanımından endişeliyiz
Kaynak: AA

Hartum, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzun elektrik kesintilerinin yaşandığı Sudan'da kömürlü ütüler yeniden revaçta - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:20 Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı
13:10 Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:55 Gençler şarkı yaptı, Ümit Özdağ tepkisiz kalmadı: Lütfen DM'den bana ulaşın
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:44 Yan baktın tartışması kanlı bitti! Saldırgan olay yerinden kaçtı
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 13:30:56. #1.13#
SON DAKİKA: Uzun elektrik kesintilerinin yaşandığı Sudan'da kömürlü ütüler yeniden revaçta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement