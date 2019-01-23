Son Dakika Haberleri: Uzun: "Galibiyet Serimizi 13 Maça Çıkaracağız"

Uzun: "Galibiyet Serimizi 13 Maça Çıkaracağız"

7 dakika önce

Türkiye Basketbol 2. Ligi 14. haftasında Aydın Efe Spor'u kendi evinde ağırlayacak olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımında hazırlıklar devam ederken, Takım Kaptanı Can Uzun bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Uzun:
Türkiye Basketbol 2. Ligi 14. haftasında Aydın Efe Spor'u kendi evinde ağırlayacak olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımında hazırlıklar devam ederken, Takım Kaptanı Can Uzun bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi A grubunda lider konumda bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı yönetiminde Efe Spor hazırlıklarını sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takım Kaptanı Can Uzun, Efe Spor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Uzun, takımda yakalanan iyi havayla 12 galibiyet aldıklarını ve galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi. Tüm maçları kazanarak Play-Off gruplarına kalmak istediklerini aktaran Tecrübeli Kaptan, "Yakaladığımız güzel havayla beraber 12 resmi maçımızı da kazandık. Her ne kadar önemli olan Play-Off müsabakaları da olsa takım olarak tüm maçlarımızı kazanarak gruplara kalmak istiyoruz. Bunun için de serimizi 13 maça çıkarıp evimizdeki Aydın Efe Spor maçını kazanmamız gerekiyor" dedi.

25 Ocak Cuma günü PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynanacak olan karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beyşehir Gölü'nde Balıkçıların Umudu Çin Sazanı Oldu Adana Demirspor: Vagner Love Yurt Dışına Gitmek İstiyor, Transferden Vazgeçtik

2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:21:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzun: "Galibiyet Serimizi 13 Maça Çıkaracağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]