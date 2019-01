Uzun: "Galibiyet Serimizi 13 Maça Çıkaracağız"

Türkiye Basketbol 2. Ligi 14. haftasında Aydın Efe Spor'u kendi evinde ağırlayacak olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımında hazırlıklar devam ederken, Takım Kaptanı Can Uzun bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi A grubunda lider konumda bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı yönetiminde Efe Spor hazırlıklarını sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takım Kaptanı Can Uzun, Efe Spor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Uzun, takımda yakalanan iyi havayla 12 galibiyet aldıklarını ve galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi. Tüm maçları kazanarak Play-Off gruplarına kalmak istediklerini aktaran Tecrübeli Kaptan, "Yakaladığımız güzel havayla beraber 12 resmi maçımızı da kazandık. Her ne kadar önemli olan Play-Off müsabakaları da olsa takım olarak tüm maçlarımızı kazanarak gruplara kalmak istiyoruz. Bunun için de serimizi 13 maça çıkarıp evimizdeki Aydın Efe Spor maçını kazanmamız gerekiyor" dedi.



25 Ocak Cuma günü PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynanacak olan karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. - DENİZLİ

